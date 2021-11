Weihnachtslotterie Radebeul 2021 startet – Spenden für soziale Projekte

Radebeul

Weihnachten steht vor der Tür – und damit auch die Radebeuler Weihnachtslotterie. Zum zwölften Mal verkauft das Soziale Bündnis Radebeul 10.000 Lose für einen guten Zweck. Die Käufer können verschiedene Preise gewinnen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt zu 100 Prozent sozialen Projekten in Radebeul zugute.

Das Soziale Bündnis Radebeul hat die Gewinne organisiert, Sponsoren gesucht und die 10.000 Lose hergestellt. „Das alles wird ehrenamtlich von fleißigen Helfern geleistet“, sagt Elmar Günther vom Sozialamt. „Auch der Verkauf und die Verteilung der Lose wird größtenteils von Ehrenamtlichen gestemmt.“

Erlös geht an soziale Projekte in Radebeul

Die gesamten Einnahmen spendet das Soziale Bündnis Radebeul in diesem Jahr unter anderem an die Radebeuler Tafel. Sie benötigt das Geld für Transportkosten. Auch das Frauenschutzhaus erhält einen Teil der Spenden, um Fahrkarten zu kaufen. Der Deutsche Kinderschutzbund bekommt Unterstützung für ein Feriencamp für Kinder aus dem Hochwassergebiet.

Das Familienzentrum Radebeul erhält ebenfalls einen Teil des Erlöses und wird damit den Senioreneinkaufsdienst fortsetzen und ein Medienprojekt für Ferienkinder veranstalten. Auch die Juco gGmbH erhält Geld. Damit soll eine Hochterrasse im „Radebeuler Stadtkind“ finanziert werden. Zuletzt unterstützt das Soziale Bündnis Radebeul mit den Einnahmen den Senioren-Besuchsdienst der Kirchengemeinden.

Viele Preise zu gewinnen

Von der Weihnachtslotterie profitieren aber nicht nur soziale Projekte aus der Lößnitzstadt. Denn bei jedem Loskauf besteht die Chance auf einen Preis, den entweder Sponsoren zur Verfügung stellen oder durch Geldspenden finanziert werden. Insgesamt gibt es über 13.000 Euro zu gewinnen.

„Auch wer nichts gewinnt, tut mit dem Loskauf etwas Gutes“, sagt Mathias Abraham von der Familieninitiative. Ein Hauptgewinn ist – wie auch schon im Vorjahr – ein Fahrrad, gesponsert vom Fahrradladen Tretmühle zusammen mit dem Rotary Club Radebeul. „In diesem Jahr gibt es bei jeder Niete eine kleine Überraschung, die Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann“, verrät Mathias Abraham.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verkauf der Lose startete bereits vor einer Woche. Sie sind bis zum 24. Dezember im Amt für Bildung, Jugend und Soziales auf der Hauptstraße 4 in Radebeul und im Familienzentrum Radebeul, Altkötzschenbroda 20, erhältlich. Auch bei der Werbegilde in Altkötzschenbroda und in vielen Geschäften, Kirchengemeinden und Kindertagesstätten gibt es Lose. Ein Stück kostet einen Euro.

Weitere Hauptsponsoren sind in diesem Jahr die Stadtwerke Elbtal, die Radebeuler Beteiligungsgesellschaft mbH, die Rewe-Märkte und die Aktion Lichtblick. Auch die Wohnungsgenossenschaft „Lößnitz“ e.G. zählt zu den Sponsoren. Bemerkenswert sei dem Bündnis zufolge die hohe Anzahl der vielen kleinen Spenden. Etwa 100 Menschen und Institutionen stehen auf der Spender-Liste.

Von Sabrina Lösch