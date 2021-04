Pirna

Um den Haushalt zu schonen, entfernt die Stadt etwa die Hälfte aller öffentlichen Mülleimer in Pirna. Mitarbeiter vom Bauhof haben am Mittwoch damit begonnen, die Behälter in den Stadtteilen Graupa, Birkwitz-Pratzschwitz, Liebethal und Mockethal sowie am Rand der Innenstadt einzusammeln und in das Bauhoflager abzutransportieren. Etwa die Hälfte aller Mülleimer soll verschwinden, erklärt die Stadtverwaltung. Der Grund: Den Müll regelmäßig abzuholen, sei angesichts der aktuellen Haushaltslage zu teuer.

Weniger Mülleimer, seltenere Leerungen

Nachdem bislang eine externe Firma für die Entleerung zuständig war, übernimmt das ab Mai der städtische Bauhof. Statt wie bisher täglich will die Stadt die Mülleimer nur noch drei Mal die Woche leeren, und zwar montags, mittwochs und freitags. In den verbleibenden äußeren Stadtteilen wird der Bauhof die Papierkörbe wie bisher einmal die Woche räumen.

Coronakrise sorgt für marode Haushaltslage

Als Grund für ihre finanzielle Notlage sieht die Stadt vor allem die Coronakrise. Konkret sei ein massiver Rückgang der Steuereinnahmen im Millionenbereich daran Schuld, dass der bereits beschlossene Doppelhaushalt neu ausgerichtet werden müsse. Zudem hätten Projekte wie der Industriepark Oberelbe (IPO) bereits im Vorfeld riesige Geldsummen verschlungen. Durch bereits beschlossene Sparmaßnahmen habe die Stadtverwaltung bereits mehr als zwei Millionen Euro einstreichen können, die nun noch erhöht werden müssten.

