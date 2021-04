Wegen Frost: Feuer in den Weinbergen in Radebeul und Weinböhla

Radebeul

Der April macht bekanntlich was er will. Nach milderen und sonnigen Tagen in der vergangenen Woche hatten die Meteorologen für den Wochenbeginn sehr kühle Meeresluft und mehrere Frostnächte im Elbtal angekündigt. Die Temperaturen um den Gefrierpunkt zwangen und zwingen die Winzer von Schloss Wackerbarth nun zu nächtlichen Einsätzen in den Weinbergen.

Frostschutz für junge Knospen

„Wir sind gerade in einer spannenden, aber auch kritischen Phase“, sagt Wackerbarth-Sprecher Martin Junge. Während Kirschbäume schon in voller Pracht blühen, stehen die Knospen der Weinreben in den Startlöchern. Um die jungen Knospen vor Frost zu schützen, gibt es in den Weinbergen ein nächtliches Lichtermeer: Frostschutzkerzen brennen zwischen den Rebstöcken.

In der Nacht zum Montag wurden in diesem Jahr zum ersten Mal insgesamt acht frostgefährdete Rebflächen von Wackerbarth vor dem Spätfrost mit kleinen, kontrollierten Feuern geschützt. Diese brannten in Diesbar-Seußlitz, Laubach, Weinböhla und Radebeul. Schützen sollen die Feuer u.a. 3300 Muscaris-Reben, die 2018 gepflanzt wurden, 12 500 Bacchus-Reben aus dem Jahr 2016 sowie 11 000 Müller-Thurgau-Reben, die seit 2015 in Diesbar-Seußlitz wachsen. Besonders anfällig für Frost sind die frühblühenden Weinsorten, wie der Muscaris.

Ein Viertel der Wackerbarth-Anbaufläche wird gewärmt

Insgesamt werden 25 Hektar Fläche nachts gewärmt. Das entspricht etwa einem Viertel der Gesamtanbaufläche von Schloss Wackerbarth. „Wir arbeiten sehr gezielt“, sagt Junge. Wo mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu rechnen ist, zünden die Winzer ihre Kerzen. Die kleinen Fackeltöpfe sind mit Wachs gefüllt. Im Gegensatz zu normalen Kerzen brennt beim Fackeltopf nicht nur der Docht, sondern die komplette Wachsfläche.

Am späten Abend beginnt der Arbeitseinsatz. „Wir schauen konstant auf das Thermometer, damit die nötigen Kerzen rechtzeitig brennen“, sagt er. Auf einer fußballfeldgroßen Fläche in Weinböhla wurden beispielsweise 180 Frostschutzkerzen aufgestellt.

Weinbauleiter Till Neumeister blieb die Nacht über wach, um die jungen Weinstöcke vor Kälte zu schützen. Quelle: Schloss Wackerbarth

Am frühen Montag war es dann so weit: Um zwei Uhr nachts entzündeten die Winzer dort die Kerzen. Der Abstand der wärmenden Flämmchen orientiert sich an der Temperatur. Je kälter es wird, um so näher werden sie aneinander gerückt. „Mit den Kerzen können wir die Umgebung um etwa drei bis vier Grad Celsius anheben. Das Ziel ist es, die Luft zu erwärmen“, erläutert Junge.

Doch der nächtliche Einsatz von Frostschutzkerzen hängt nicht nur mit dem Kälteeinbruch zusammen. Aufgrund der warmen und sonnigen Witterung der zurückliegenden Tage befinden sich die Rebstöcke im Wolle-Stadium: Der Austrieb der Knospen steht kurz bevor. In dieser Phase sind sie besonders anfällig für späte Frostperioden.

Die Minustemperaturen bedrohen vor allem die Knospen der Rebstöcke. Durch plötzliche Kälte werden sie braun und sterben ab. Das kann zu herben Ernteeinbußen im aktuellen Weinjahr, aber auch zu Folgeschäden in den kommenden Jahren führen. Gefährdet sind vor allem Rebstöcke in den jungen Anlagen und auf Weinbergen, wo die kalte Luft nicht abfließen kann.

„Der nächtliche Aufwand lohnt sich immer. Denn wenn wir nichts unternehmen würden, wäre der wirtschaftliche Schaden deutlich höher“, erklärt Junge. Teilweise könne der Spätfrost zum Ernteausfall einer gesamten Weinfläche führen. Im schlimmsten Fall stirbt die gesamte Pflanze ab. Je nach Umfang müsste ein ganzer Weinhang neu aufgerebt werden.

In Frankreich hat die extrem kalte Witterung im April immensen Schaden angerichtet. Landwirtschaftsminister Julien Denormandie hat für das Nachbarland einen landwirtschaftlichen Katastrophenfall bestätigt. Obstbauern in Zentral-Südfrankreich sollen bis zu 90 Prozent ihrer Aprikosen- und Pfirsichernte verloren haben.

Entwarnung nach den Eisheiligen

In Radebeul wird erst ab Mittwoch mit wärmeren Temperaturen gerechnet. In der Nacht zum Dienstag werden Wackerbarths Winzer also erneut Frostwache schieben. „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir durch die Nachteinsätze gut durch den Frosteinbruch kommen“, erklärte der Wackerbarth-Sprecher am Montag.

Noch bis Anfang Mai müssen Winzer und Landwirte nachts zittern. Am 11. Mai beginnen die sogenannten Eisheiligen, an denen die letzten Frostnächte des Frühjahrs möglich sind.

Bereits seit 2014 schützt Schloss Wackerbarth seine Reben gegen Spätfröste mit kleinen, kontrollierten Feuerstellen und Rauchfeuern. Neben diesen bewährten Maßnahmen setzen die Winzer seit zwei Jahren die Frostkerzen des sächsischen Unternehmens EWA-Kerzen (Ebersbacher Kerzenfabrik GmbH) aus Ebersbach-Neugersdorf ein.

Von Sören Hinze