Wegen Denkmalschutz: Keine Eigenheime auf Hohenhaus-Areal

Radebeul

Die ehemalige Gärtnerei des Hohenhauses in Radebeul steht nicht mehr für eine Wohnbebauung zur Verfügung. Das Landesamt für Denkmalpflege hat dem Vorhaben der Mediba Bau- und Projektgesellschaft, auf dem Areal an der Mittleren Bergstraße vier Einfamilienhäuser zu errichten, endgültig einen Riegel vorgeschoben.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sei aus fachlicher Sicht nicht genehmigungsfähig, „da durch ihn der schützenswerte Charakter des ehemaligen Gärtnereibereichs grundlegend und irreversibel verändert und aus der historischen-gestalterischen Funktionsbeziehung des Kulturdenkmals Sachgesamtheit ,Weingut Hohenhaus’ unwiederbringlich herausgelöst würde“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme der Denkmalschutzbehörde im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung während des B-Planverfahrens. Nachdem der Investor von dem Schreiben Kenntnis erhalten hatte, zog er seinen Antrag auf eine Bebauung des Areals zurück.

Symbiose von Präsentations- und Nutzbereichen

Die Ablehnung der Denkmalpfleger kam für alle Beteiligten überraschend. Als die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr schon einmal wegen der geplanten Umwandlung der brachliegenden Fläche in Bauland bei der Behörde vorgefühlt hatte, kam die kurze Antwort, dass aus denkmalpflegerisch-konservatorischer Sicht gegen das Vorhaben keine Einwände geltend gemacht werden. Nun bekam ein anderer Behördenmitarbeiter die Planunterlagen in die Hände und er vertritt einen völlig entgegengesetzten Standpunkt.

In seinem mehrseitigen Schreiben hebt er hervor: „Das Kulturdenkmal ,Weingut Hohenhaus’ ist in seiner heutigen Anlage bedeutender Sachzeuge der herrschaftlichen Wohn- und Lebensweise des späten 19. Jahrhunderts.“ An ihr lasse sich bis heute eine funktionierende Symbiose von Präsentations- und Nutzbereichen ablesen, was „für die Region als singulär anzusehen“ sei.

So gibt es den nördlichen Bereich mit dem herrschaftlichen Villenbau, in dem sich der Dramatiker und Literatur-Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann oft aufhielt. Dieser ist umgeben von einer großräumigen, aufwendig gestalteten Parkanlage, die auf den ehemaligen Weinbergterrassen angelegt ist. Im südlichen Bereich wurde im Gegensatz dazu im ausgehenden 19. Jahrhundert ein Versorgungs- oder Nutzgarten für die Bewohner angelegt.

Blickbeziehungen ins Elbtal gehen verloren

Eine Bebauung und Parzellierung dieser Freifläche führt aus Sicht der Denkmalschützer dazu, dass ein Betrachter diesen Gestaltungs- und Funktionszusammenhang nicht mehr wahrnehmen könne. Zudem gingen Blickbeziehungen ins Elbtal verloren. Die Behörde spricht sich für den Erhalt des ehemaligen Gärtnereigeländes als Freifläche aus.

Sie lehnt auch die geplante Versetzung der Grundstücksmauer ab. Das Bauwerk sollte abgerissen und wenige Meter weiter vom Straßenrand entfernt wieder aufgebaut werden, um so Platz für einen Gehweg zu schaffen. Gegen diesen Plan richtet sich auch eine Petition aus der Radebeuler Bürgerschaft, die sich für den Erhalt der Mauer in der jetzigen Form ausspricht.

Von Silvio Kuhnert