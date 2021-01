Meißen

Im Krematorium Meißen stapeln sich Särge. Rund um die Uhr heizen die Verbrennungsöfen. Um die Wucht der Pandemie zu stemmen, wird im Dreischicht-Betrieb gearbeitet. Es sind so viele Tote, dass die regulären Zwischenlager nicht ausreichen. Die Trauerhalle wurde deshalb zur Kühlhalle umfunktioniert. Viele Särge sind mit Plastikfolie versiegelt. Auf ihnen steht eine Warnung: Infektionsgefahr. „Es sind sehr viele mehr – wegen der Coronatoten. Das muss man einfach sagen", erklärt Krematoriums-Chef Jörg Schaldach im Sachsen-Fernsehen.

Auf die normale Sterblichkeit, die ohnehin in den Wintermonaten höher sei, komme wegen des neuartigen Coronavirus noch einmal dieselbe Menge. „Plus hundert Prozent, es ist eigentlich die doppelte Leistung die wir hier fahren", sagt der Leiter des Meißner Krematoriums. Statt in Särgen zählt das Krematorium in Gewicht. Aktuell werden monatlich knapp 750 Tonnen eingeäschert.

„Das hatten wir noch nie“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Trauerhalle des Krematoriums zur Zwischenlagerung genutzt werde. Sie ist darauf ausgerichtet, bei großen Katastrophen für Notsituation herzuhalten. Daher kann sie zur Kühlzelle umfunktioniert werden. Kühlaggregate stehen dafür bereit. „Aber in der Menge, in der Belegung und in der Dauer – das hatten wir noch nie", sagt Schaldach gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk ( MDR). Wegen der Dauerbelastung unterstützen auch ehemalige Mitarbeiter das Krematorium.

Und auch die Bestatter sind stark gefordert. Einige arbeiten an der Belastungsgrenze. Teilweise stehen sie auf dem Platz vor dem Krematorium Schlange. Doch Simone Uepach vom Bestattungsinstitut Helbach in Radebeul erklärt: „Wir arbeiten umsichtig und besonnen, mit ständigen Kontakt zu Behörden und Krematorien. Wir können für einen geregelten Ablauf garantieren.“ Auch wenn die Bestattungsunternehmen, Krematorien, Standesämter und Lieferanten von Särge und Urnen mit einem heftigen Arbeitsaufkommen zu kämpfen haben, solle kein unbedachter Eindruck entstehen. Durch die ausdrucksstarken Berichte der letzten Tage häuften sich bei ihr Anrufe von Angehörigen. Sie leiden darunter, dass ihre Angehörigen eventuell unter den gezeigten Umständen eingeäschert werden.

Abschied fällt ohnehin besonders schwer

Die Bestatterin möchte nicht, dass die Berichte aus den Krematorium Meißen die trauernden Angehörigen verunsichern. Der Abschied von geliebten Freunden oder Familienmitgliedern unter den aktuellen Corona-Verordnungen falle ohnehin besonders schwer: körperliche Nähe soll vermieden werden, an Beerdigungen dürfen nicht mehr als zehn Personen teilnehmen. „Ja, es ist in dieser jetzigen Ausnahmesituation viel zu tun, aber wir schaffen es gemeinsam“, sagt Uepach.

Von Sören Hinze