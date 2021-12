Wegen Corona: Stadt belebt „Radebeul hilft Radebeul“ wieder

Radebeul

Die Pandemie belastet Händler und Gewerbetreibende. Seit Ende November gilt die neue Schutzverordnung in Sachsen, die die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) im Einzelhandel und in der Gastronomie vorsieht. In der Folge sind die Umsätze in Radebeul stark zurückgegangen. Die Stadt hat darum die Aktion „Radebeul hilft Radebeul“ erneut auf den Weg gebracht.

„Wir alle können daran arbeiten, die Auswirkungen von Corona für Geschäfte und Restaurants etwas abzumildern“, heißt es auf der Homepage von Radebeul hilft Radebeul. Mit dem Angebot haben Händler und Gewerbetreibende die Möglichkeit, ihre Leistungen auf einer kostenlosen Plattform zu präsentieren. Auch Kultur- und Kunstschaffende sollen davon profitieren. Initiiert hat die Website die Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Radebeuler Ballspielclub RBC 08.

Einzelhändler haben zudem die Möglichkeit, sich erneut für das Click&Meet Radebeul einzutragen. Über den Online-Terminkalender können Kunden ab sofort ihre Termine bei den teilnehmenden Geschäften reservieren. Das Angebot stammt aus dem Frühjahr und wurde nun wieder aktiviert.

Die Stadt richtet sich auch an die Bürger mit dem Appell, die Plattform aufzusuchen: „Nutzen Sie diese lokalen Angebote und unterstützen unsere Gewerbetreibenden, damit auch nach der Pandemie unsere Einkaufsstraßen noch so belebt, facettenreich und bunt sind wie bisher und das Leben in Radebeul attraktiv mitgestalten.“

radebeul-hilft-radebeul.de

Von SL