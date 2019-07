Bad Schandau

Für zwei Stundenkonnten Wassersportfreunde am Freitag auf der Elbe bei Bad Schandau Wasserski fahren. Während des Postelwitzer Sommerfestes durften die Gäste sich ausnahmsweise mit den Brettern über das Wasser ziehen lassen, per Seil an einem Motorboot. Die mehr oder weniger verzierten Wasserskifahrer wurden auf vorne aufgebogenen Brettern stehend über das Wasser gezogen. Manche, wie hier im Foto Lisa Ruppert aus Stadt Wehlen, waren geübt und absolvierten recht elegante Figuren. Das Wasserskifahren erfreut sich in den warmen Monaten außerordentlicher Beliebtheit. Auf einem Fluss wie der Elbe bedarf es allerdings immer einer behördlichen Genehmigung.

Von df