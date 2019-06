Wachau

Als letzte Amtshandlung soll der alte Gemeinderat am kommenden Mittwoch über den Verkauf des Wachauer Barockschlosses entscheiden. Zwei Favoriten kommen nach der jüngsten öffentlichen Ausschreibung in die engere Wahl. Fällt der Zuschlag an eine Immobilienfirma, dürfte das Schloss künftig wohl als Wohnimmobilie genutzt werden. Völlig andersgeartet dagegen das Konzept des Werbefotografen Marco Cormann, welcher sich in einer Vorstellungsrunde im Gemeinderat als finanziell potenter und gut vernetzter Kunstmäzen präsentiert hat. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr.

Von wp