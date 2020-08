Warum ein Landwirt in Großharthau auf Kuhpatenschaften setzt

Großharthau

Eine Kuh gibt Milch. Das lernt jedes Kind im Kindergarten. Dass eine Kuh aber nur Milch gibt, wenn sie ein Kälbchen geboren hat, ihr dieses dann weggenommen wird, damit die Milch abgemolken und verkauft werden kann und sie direkt danach wieder geschwängert wird, um weiter Milch zu produzieren – das lernen wir nicht mal in der Schule. Pierre Zocher und seine Lebensgefährtin Irina Wenzel wollen ihre Kühe aus diesem Kreislauf herausholen. Sie betreiben einen Hof in Großharthau, wo seit vielen Jahren verlässlich Milch produziert wird.

2016 pachtete Pierre Zocher den Hof und versuchte, respektvoller und vor allem artgerechter mit den Tieren umzugehen. Doch der Hofinhaber ließ nicht mit sich reden. „Er war durch und durch konventionell. Zwar hat er die Tiere gut behandelt, wenn sie aber ihren Dienst getan haben oder krank waren, ging’s ab zum Schlachter“, erinnert sich Irina Wenzel. Schließlich übernahm der Landwirt im Jahr 2019 den Hof und das Paar legte direkt los mit den Veränderungen. Der Plan: Keine Milch mehr, keine Zwangsbesamungen, kein Leistungsdruck, dafür mit dem Getreideanbau eine tierunabhängige Existenzgrundlage schaffen.

Pro Kuh sind monatlich 50 Euro nötig

Ende Oktober des vergangenen Jahres konkretisierten sie ihre Pläne und überlegten, wie sie ihre Kühe aus der Milchproduktion bekommen und den Hof trotzdem am Leben erhalten können. Es entstand das Modell der Patenschaften. Pro Kuh sind monatlich 50 Euro nötig, um die laufenden Kosten zu decken. Im Dezember starteten sie dann die Suche. „Wir haben uns im Freundeskreis heiser geredet und immer wieder von den Patenschaften erzählt“, erinnert sich Christiane Kubeja. Sie ist eine Freundin des Paares und kümmert sich um die Patenschaften.

Der große Erfolg war das Projekt am Anfang keineswegs: „Wir haben geackert wie verrückt“, sagt Irina Wenzel heute. Doch nach den ersten Medienberichten lief das Projekt an. Und als das dann noch in einer veganen Facebook-Gruppe geteilt wurde, konnten sich die Drei vor Anfragen nicht mehr retten. „Veganer sprechen wir mit unserem Thema natürlich an. Das ist ja genau das, was sie für die Nutztiere wollen“, sagt Irina Wenzel. Patenkoordinatorin Christiane Kubeja lebt schon zu 99 Prozent vegan, sagt sie. Irina Wenzel arbeitet nach eigenen Aussagen darauf hin, nur Pierre Zocher kann sich noch nicht vom Fleisch verabschieden.

Inzwischen sind 110 Kühe und Kälber verpatet. Erst Mitte August fand das letzte Patentreffen statt, bei dem die Paten auf den kleinen Hof nach Großharthau eingeladen wurden und ihre Schützlinge persönlich kennenlernen konnten. „ Irina ist mit jedem Paten über die Weide gestiefelt und hat ihm seine Kuh gezeigt“, sagt Christiane Kubeja. Und die Weide ist in der Tat etwas Besonderes: Hier stehen Kälber, junge Kühe, alte Kühe und Bullen gemeinsam. Die Bullen sind „abgeklemmt“, wie es Irina Wenzel bezeichnet. Sie können also keinen Nachwuchs mehr zeugen.

„Der beschützt nur seine Mädels“

Den Fortpflanzungstrieb sowie den Beschützerinstinkt verlieren sie dadurch aber nicht. Das äußert sich beispielsweise so, dass der etwa dreijährige Bulle an den Rand der Weide gerannt kommt und bedrohlich schnauft und muht, wenn dort Fremde stehen. „Der beschützt nur seine Mädels“, klärt Irina Wenzel auf. Auch mit Pierre Zocher hat er immer wieder kleine Differenzen. „Männer eben“, sagt die Lebensgefährtin des Landwirts. Doch die Haltung des Bullen sei ein Experiment. „Es ist seine Chance zu leben. Bisher macht er sich gut. Doch wenn wir merken, dass das für ihn eine zu große Belastung wird, kann das so nicht weitergehen“, sagt Irina Wenzel. Normalerweise haben Bullenkälber kaum eine Chance, werden meist schon nach der Geburt aussortiert, da sie keine Milch geben.

Der Stall in Großharthau ist aktuell fast leer. Die Tiere stehen tags wie nachts auf der Weide und kommen nur morgens und abends zum Melken rein. Da das Abmelken, ähnlich wie das Abstillen, nicht von heute auf morgen funktioniert, müssen die Kühe noch immer gemolken werden. Das übernimmt Pierre Zocher um 6 Uhr morgens und 19 Uhr abends. Bis zu neun Monate nach der Geburt produzieren Kühe noch Milch. Inzwischen sei die Produktion schon deutlich gesunken, sagt Irina Wenzel: „Früher gaben die Tiere etwa 25 Liter Milch pro Tag, heute sind es noch zehn, höchstens 15.“ Etwa die Hälfte der 120 Kühe konnte das Paar schon aus dem Milch-System nehmen. Mit dem Rest verdient es aktuell noch Geld. Künftig will Pierre Zocher ganz auf Ackerbau und Dienstleistungen umsatteln.

Dass noch immer Kälber auf der Weide stehen, zeigt, wie frisch die Umstellung auf die Patentierhaltung ist. Wenn eine Milchkuh keine Milch mehr produziert, wird sie besamt und somit erneut geschwängert, damit es weitergeht. Würde der Mensch nicht eingreifen, gäbe eine Kuh keine Milch mehr, wenn das Kalb keinen Bedarf mehr hat. Kälber werden in Großharthau mittlerweile nicht mehr gezeugt. Das letzte Mal kam der Bulle im November 2019 zum Zug, bevor ihm seine Zeugungsfähigkeit genommen wurde. Nun dürfen Kalb wie Kuh aufwachsen und alt werden. Sofern es die Gesundheit zulässt.

Kein Tier wird hier aufgegeben

Drinnen liegt eine Kuh, der eine Klaue amputiert werden musste. Gegenüber liegt ein mageres Ding, das einen schwierigen Start ins Leben hatte. Die Kuh ist zwar schon ein Jahr alt, aber kaum größer als die drei Wochen alten Kälbchen, die im Heuhaufen toben. Kein Tier wird hier aufgegeben. Das ist einer der wichtigsten Gründe für Irina Wenzel und Pierre Zocher, den Hof so zu führen, wie sie es mittlerweile tun. „Die Zuwendung gegenüber jedem einzelnen Tier hätten wir früher nicht leisten können“, sagt die Tierschützerin. Mittlerweile säubert sie jede Wunde selbst, gibt ihren Kühen regelmäßig Streicheleinheiten und genießt auch mal einen Kaffee mitten auf der Weide.

Henriette ist mit ihren gerade mal acht Jahren die älteste Kuh hier. Doch die Tiere können locker 25 Jahre alt werden. Es wird also noch eine Weile muhen in Großharthau. Und wenn sich der Bestand allmählich verringert, hat Pierre Zocher schon weitere Pläne. Dann wäre nämlich Platz für neue Kühe, vielleicht auch Pferde, die vorm Schlachter gerettet werden können: „Vielleicht wird das hier ja mal ein richtiger Lebenshof.“

So funktioniert die Kuhpatenschaft Das Projekt „Herzmuht“ bietet zwei Modelle der Patenschaft an. Zum einen kann für monatlich 50 Euro eine Vollpatenschaft für eine Kuh übernommen werden. Das Geld wird zur Grundversorgung des Tieres genutzt, dazu zählen Futter und Tierarzt. Wem 50 Euro zu viel sind, der kann eine Teilpatenschaft über einen bestimmten Betrag übernehmen und sich die 50 Euro mit anderen Leuten teilen. Der Mindestbeitrag liegt bei 5 Euro. Christiane Kubeja kümmert sich gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter um die Koordination der Patenschaften. Die Paten bekommen regelmäßig informationen über ihre Schützlinge. Die Milchproduktion auf dem Hof Großharthau soll in den kommenden zwei Jahren komplett eingestellt werden. Trotzdem wollen die Mitarbeiter des Hofes die Tiere bis zu deren Lebensende versorgen. Dieses Projekt soll über die Patenschaften finanziert werden. Auf der Internetseite www.herzmuht-grossharthau.de sind alle Kühe aufgelistet, die noch keine Paten haben. Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kann dort auch den Patenschaftsvertrag vorab einsehen.

Von Lisa-Marie Leuteritz