Meißen

„Arbeitsniederlegung zu Hause“ – unter diesem Motto wurde das Kabelwerk in Meißen am Montag bestreikt. Statt zur geplanten Inventur trafen sich die Mitarbeiter morgens vor dem Werkstor, legten die Arbeit nieder und gingen unmittelbar danach wieder nach Hause. Sie fordern bessere Arbeits- und Lohnbedingungen, festgeschrieben in einem Tarifvertrag.

Den gab es auch bis 2017, wurde dann aber von Arbeitgeberseite gekündigt. Kurz vor dem Warnstreik wurden die Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Frühstück ins Werk eingeladen. Doch während der angespannten Coronalage zu Dutzenden zusammen zu frühstücken und sich gleichzeitig nicht mit der Gewerkschaft an einen Tisch zu setzten, hielten die Mitarbeiter für falsch. Deshalb lehnten sie die Einladung des Arbeitgebers ab, interpretierte IG-Metaller Steven Kempe. Auch er war jetzt am ersten Arbeitstag im neuen Jahr zum insgesamt bereits sechsten Warnstreik der Mitarbeiter des Kabelwerks mit vor Ort.

Keine Lohnerhöhung seit elf Jahren

Laut IG Metall weigere sich die Unternehmensführung mit der Gewerkschaft über die Forderungen zu sprechen. „Obwohl sie gar nicht weiß, was die Kollegen wollen. Dafür müsste sich die Geschäftsführung unsere Vorschläge überhaupt erst einmal anhören“, erklärt der zuständige IG-Metall-Sekretär Kempe. „Wir fordern keine exorbitante, kurzfristige Lohnerhöhung“, fügt er hinzu. Für die Mitarbeiter müsse es eine klare Perspektive geben, damit es sich auch zukünftig lohne, im Kabelwerk zu arbeiten. Laut Gewerkschaft habe es seit elf Jahren keine Lohnerhöhung für die Beschäftigten gegeben. Zudem wollen sie ei­nen Tarifvertrag, der beispielsweise Arbeitszeiten, Urlaub und Lohn einheitlich regelt. „Die 130 Kollegen im Kabelwerk sind nicht bereit, diese Ungerechtigkeit noch länger hinzunehmen“, meint Gewerkschaftsvertreter Kempe.

Im Juli trafen sich Vertreter der Gewerkschaft erstmals mit dem Ar­beitgeber, um den Wunsch der Mitarbeiter nach einer Tarifbindung mitzuteilen. Das blieb bislang auch das einzige Gespräch zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung, so die IG Metall Dresden-Riesa.

Eine Verhandlungsbereitschaft wurde seit dem nicht signalisiert. „Wir haben nicht vergessen, dass es mal eine Tarifbindung gab“, erwähnt Kempe. „Wenn sich trotz der hohen Warnstreiktaktung, sechs Tage in sechs Wochen, keine neuen Verhandlungen ergeben, werden Gewerkschaft und Belegschaft den Arbeitskampf ausweiten“, kündigt Kempe an. Dann bleibe es nicht bei Warnstreiks. „Das sei aber auch nicht in unserem Interesse“, betont der Gewerkschafter. Gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk teilte die Unternehmensleitung mit, noch in dieser Woche auf die Forderungen der Belegschaft reagieren zu wollen.

Von Sören Hinze