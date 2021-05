Sächsische Schweiz

Die wohl bizarrste Felsenformation im Elbsandsteingebirge ist das Prebischtor bei Hřensko/Herrnskretschen. Dieser größte Felsenbogen aus Sandstein in Europa hat spätestens ab der Romantik die Maler, Wanderer und Empfindsamen angezogen wie das Licht die Motten. Nüchterne Betrachtung war selten, aber es gab sie, wie ein Blick in Griebens Reiseführer der Sächsischen Schweiz von 1922 offenbart: „Die obere Felsenplatte (438 m) ist 17 m lang und 3 m dick, mit einem Geländer versehen, ruht mit dem äußersten Ende nur auf einem starken Felsenpfeiler u. bietet eine umfassende Aussicht. Die Wölbung des Tores ist unten 26 m breit, nur wenige Schritte tief, aber 21 m hoch.“

Schluchten, Kamine, Risse, Felsbänder und Überhänge

Den meisten Betrachtern waren bzw. sind die geologischen Fakten schnuppe, sie schwärm(te)n einfach wegen der Optik des Felsenbogens. So versicherte einst der Schandauer Pfarrer Wilhelm Leberecht Götzinger: „Hier zu stehn, ist etwas so Einzigartiges und Auffallendes, das seine Wirkung umso weniger verfehlt, da gewiß noch Keiner, der hier war, auf so einem Ort gestanden hat.“ Es war nicht zuletzt Götzinger, der zur Verbreitung des Faszinosums der „malerischen Landschaft“ beitrug, etwa indem ob der kreidezeitlichen Erosionslandschaft mit ihren atemberaubende Aussichten bietenden majestätischen Tafelbergen und bizarren Felsnadeln, ihren mystischen Tälern und mikroklimatischen Kuriositäten enthusiastisch schrieb: „Man mache sich gefaßt … von nun an eine ununterbrochene Reihe von Naturschönheiten und Seltenheiten zu sehen, welche an Größe, Schönheit und Umfang immer mehr zunehmen je weiter man kommt … Das Auge wird mehrere Tage lang eine Weide haben, welche für Geist und Herz die schönste Nahrung gibt.“

Kaum eine andere Landschaft in Deutschland ist so unverwechselbar wie das Elbsandsteingebirge, bei dem es sich um Überreste mächtiger Sandmassen handelt, abgelagert vor hundert Millionen Jahren, zu Stein gepresst, emporgehoben, zerklüftet, gespalten, dann wieder glatt geschliffen vom Wind und vom Wasser, alles apart zusammengebacken zu Schluchten, Kaminen, Rissen, Felsbändern und Überhängen.

Manchmal sind es einfach die richtigen Augenblicke, die entscheiden, wie sich ein Foto gestaltet Quelle: Fotos (...): aus „Panoramawege Elbsandsteingebirge“

Nun legt der selbstständige Reisebuchautor Michael Moll, der in Essen lebt und bundesweit Dia-Vorträge über seine Wanderungen in den verschiedensten Ecken der Welt hält, wenn er nicht mal wieder in Wanderschuhen auf Achse ist, mit „Panoramawege. Elbsandsteingebirge“ einen Wanderführer vor, der verheißt, die 33 schönsten Aussichtstouren zu bieten. Acht davon sind Etappen des Malerwegs gewidmet, dem „Klassiker unter den Wanderwegen in der Region“. Auf der Etappe 1 von Liebethal nach Wehlen wird man u.a. darüber informiert, was ein Konfluenzpunkt ist. Hier schneiden sich, wie man erfährt, „die ganzzahligen Längen- und Breitengrade“. Auf der gesamten Fläche der Bundesrepublik existieren laut Moll 44 solcher Punkte, unweit der Wesenitz weist eine Skulptur auf den Schnittpunkt zwischen dem 51. nördlichen Breitengrad und dem 14. östlichen Längengrad hin.

Leichte, mittlere und schwere Touren

Das muss nicht immer auf Spektakuläres hinauslaufen, in den Ausführungen zur „leichten Wanderung ohne Kraxeleien und mit gemäßigten Anstiegen“ durchs Polenztal an Hohnstein vorbei heißt es zu Beginn: „Das Polenztal ist geprägt von Ruhe, Idylle und märchenhafter Landschaft. Spektakuläre Kulissen fehlen gänzlich und das ist auch einfach mal gut so. Denn die Schönheit kommt hier durch die Ruhe und Gelassenheit, die die Polenz ausstrahlt“.

Präsentiert werden Touren in den Kategorien leicht, mittel und schwer, jeder Tourencharakter wird beschrieben, so wird etwa im Fall der Rundtour zwischen Pfaffendorf, Pfaffenstein und Quirl samt Baumannhöhle festgehalten, dass diese grundsätzlich „eigentlich leicht und kurz“ ist, dass sie „jedoch durch Engstellen und Eisenleitern eher als mittel einzustufen ist und Trittsicherheit erfordert“. Das Buch ist sogar in erster Linie für all jene empfehlenswert, die sich nicht gerade als Extremsportler sehen, zum Beispiel Familien. Die bemoosten Felsen längs der Polenz, aber auch diverse andere Ecken der Sächsischen Schweiz passen in jeden Fantasy-Film, sind eine Art riesiger Abenteuerspielplatz. Läuft es gut, dann haben Kinder die üblichen Ablenkungen und entsprechenden Reizthemen, die den urbanen Familienalltag so dominieren, alsbald vergessen – iPod, Handy, Xbox, Netflix, es geht (zumindest kurzzeitig) auch mal ohne sie.

Handtaschenkompatibel und sehr ausführlich

Das zumindest rucksack- und hier und da womöglich auch handtaschenkompatible Buch hat neben Piktogrammen und und „Tourensteckbriefen“ auch GPS-Tracks zum Download, ansonsten sind die Karten im Buch zuverlässig und die Wegbeschreibungen so detailliert, dass ein Abkommen vom rechten Pfad kaum möglich sein sollte, nicht mal im Böhmischen/Tschechischen, wohin einige der Wege in Molls Buch auch führen. Zu jeder Tour wird in einer Art ergänzenden Tabelle kurz gelistet, wo der Ausgangs- bzw. Endpunkt ist, wie es um Gehzeiten und Einkehrmöglichkeiten bestellt ist. Zudem wird vermittelt, welche Anfahrtsmöglichkeit besteht und wann die beste Jahreszeit für die Tour ist, wobei das Gros entweder ganzjährig oder zwischen April und Oktober absolviert werden kann. Dresdnern wird das Meiste bekannt sein, aber mit dem Terrain nicht so Vertraute werden diese Infos zu schätzen wissen.

Touristen sind nun mal verständlicherweise froh, wenn ihnen vorab vermittelt wird, dass man Kleingeld einstecken haben sollte, um Fährüberfahrten oder für den Aufstieg auf den Aussichtsturm in Rathmannsdorf einstecken haben sollte. Es gibt nämlich viele Länder, etwa die skandinavischen, in denen mittlerweile selbst kleinste Beträge mit Kreditkarte oder Smartphone beglichen werden.

Michael Moll: Panoramawege Elbsandsteingebirge. Die 33 schönsten Aussichtstouren. Bruckmann Verlag, 160 Seiten mit rund 200 Abb., broschiert, 19,99 Euro

Von Christian Ruf