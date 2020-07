Ústí nad Labem

Richard Wagner besuchte die Burg Schreckenstein 1842, als er zur Kur in Teplitz weilte. In einer Vollmondnacht, so schrieb er in seinen Lebenserinnerungen, „kletterte ich nur in ein Betttuch gehüllt in der Ruine umher und hatte die Empfindung der Wartburggegend“. Noch auf dem Schreckenstein begann er seine Erlebnisse zu verarbeiten, die letztlich zu seiner Oper „Tannhäuser „führten. Wir wollen seinen Spuren folgen.

700 Jahre Burg Schreckenstein

Der Burgrundgang beginnt nach der Gaststätte. Schon vorher durchschreitet man das turmförmige Torgebäude. Links an der Wand entdecken wir die große Granittafel, die an den denkwürdigen Aufenthalt unseres Opernkomponisten erinnert. Neben seinem Konterfei und der Wartburgsilhouette steht zu lesen: „Hier entwarf Richard Wagner im Sommer 1842 den Plan zu seinem Tannhäuser“. Am Einlassgitter können wir uns deutsche Texttafeln geben lassen. Wir finden jedoch in jedem Raum auch Erläuterungstafeln mit deutschem Text.

Die Bebauung dieses recht schroffen Klingsteinfelsens direkt über der Elbe begann schon früh. Die erste Erwähnung fand 1319 statt, so dass die Burg voriges Jahr ihr 700-jähriges Jubiläum hatte. Nachdem die Gemeinde Schreckenstein 1316 König Johann von Luxemburg Grund und Boden geschenkt hatte, übergab dieser denselben dem reichen Prager Bürger Pesek mit der Bedingung, darauf eine Burg zu errichten, um die Schifffahrt auf der Elbe zu kontrollieren.

Schon kurz danach erhielt das Geschlecht der Wartenberger aus Tetschen die Burg. Nach weiteren Besitzerwechseln ging sie schließlich 1563 in die Hände des Fürstengeschlechtes der Lobkowitz über. Der wohl berühmteste Vertreter ist sicher der erste und geheime Rat und Stellvertreter des Kaisers Wenzel Eusebius (1609–1677). Der Wahlspruch der Familie war im Gedenken an die Vergänglichkeit „Aus Asche ward’ ich, Asche werd’ ich“. Diese in Böhmen und Deutschland, z. B. in Neustadt an der Waldnaab, ansässige Familie baute die Burg um 1750 weiter aus und besaß sie über vierhundert Jahre bis 1948. Nachfolgend übernahm sie der tschechische Staat. Erst nach der demokratischen Wende wurden die Lobkowitzer rehabilitiert und erhielten ihr Eigentum durch das Restitutionsgesetz zurück.

Ausguck zur Überwachung des Schiffsverkehrs

Im 17. Jahrhundert verfiel die Anlage sehr. Denn während des Dreißigjährigen Krieges wurde sie viermal von schwedischen Truppen erobert, besetzt und geplündert. Sogar noch im 18. Jahrhundert litt sie unter den Preußischen Kriegen. Eine regelrechte Auferstehung erlebte sie erst in der Zeit der Romantik. Nicht nur die anfangs genannten Künstler besuchten sie. Unter den vielen Touristen waren zum Beispiel auch Theodor Körner, E.G.Doerell, Alexander von Humboldt, Caspar David Friedrich und viele andere.

Direkt hinter dem Einlassgitter befindet sich links ein langgestrecktes Gebäude, welches früher als Pferdestall diente und zurzeit restauriert wird. Eine Treppenanlage führt zu den ältesten Teilen der Burg, so zum Burgpalast. Er hatte 22 Meter Länge und 8 Meter Breite. Gleich dahinter befindet sich der quadratische Turmpalast, im Erdgeschoß mit einem Kreuzgewölbe versehen.

Der dahinter liegende Rundturm war der Ausgucksposten zur Überwachung des Schiffsverkehrs auf der Elbe. Hinter dem Rundturm, früher nur durch eine Zugbrücke erreichbar, befand sich im 15. Jahrhundert noch eine Befestigungsanlage, von der heute nur Reste der Umfassungsmauer vorhanden sind. Doch gerade von dieser nördlichsten Ecke der Burg ergibt sich ein schöner Blick in das Elbtal und auf Aussig. Viele Bilder in den Räumen geben Auskunft über das Aussehen in der Zeit der Romantik, wo Richard Wagner die Ruine besuchte, Die Bilder zeigen uns gleichzeitig, wie die Maler der Romantik die Landschaft konterfeiten.

Alle ehemaligen Burgbesitzer sind mit ihrem Wappen präsent. 1953 wurde diese Anlage, die von Besuchern als die „schönste Burgruine Böhmens“ gepriesen wurde, unter Denkmalschutz gestellt. Im nächsten Beitrag wollen wir auf Wagners Spuren wandern.

Service: Bahnanreisende können vom Bahnhof Usti nad Labem ( Aussig) mit dem Stadtbus in Burgnähe fahren. Öffnungszeiten; April, Oktober: Mi.–So. 9.30–16 Uhr. Mai, September: Di.–So. 9.30–17 Uhr. Juni-August: Di.–So. 9.30–18 Uhr. Die Einkehrgaststätten im Burggelände können ohne Eintrittskarte besucht und genutzt werden. Gebührenpflichtiger Parkplatz vor der Burg.

