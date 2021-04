Wandelkreuz der Hoffnung läutet Ostern in Dorfhain ein

Dorfhain

Jan Herfen kommt den Feldweg herab. Hinter ihm zieht sich das frisch grüne Weideland hinauf bis zu einer Anhöhe, die von sechs Bäumen und einer Bank gekrönt wird. Vom Tharandter Wald her ziehen Wolken darüber hinweg. „Der Windmühlenberg“, erklärt er. „Ein beliebter Treffpunkt. Von dort hat man eine schöne Aussicht aufs Dorf.“ Das sei ja das Wohltuende hier, gerade jetzt: „Wir haben immer Auslauf.“

Jan Herfen, aufgewachsen in der Kleinstadt Kellinghusen bei Hamburg, 39 Jahre alt, ist seit 2013 evangelischer Pfarrer in Dorfhain. Fast 1100 Einwohner hat der Ort, zwei Bäcker, einen Fleischer, einen Hausarzt, der aus der Tschechischen Republik stammt, ein Erlebnisbad. Die rund 250 Lutheraner hier gehören zur Gemeinde Höckendorf mit sieben Kirchen und insgesamt etwa 2900 Mitgliedern.

Pfarrer Herfen ist häufig zu Fuß unterwegs, wie er erzählt. „Um den Kopf frei zu bekommen.“ Mit manchen kommt er kurz ins Gespräch. Was er in letzter Zeit höre, sei sehr gegensätzlich: „Der eine meint: Was jetzt hier läuft, ist doch nicht normal. Der andere sagt: Eine verrückte Zeit, ja, aber welche Alternative haben wir denn?“

„Da sitze ich als Seelsorger zwischen den Stühlen.“

Im „Glückauf“-Gymnasiums im zwölf Kilometer entfernten Dippoldiswalde unterrichtet Jan Herfen Evangelische Religion. Als er zum ersten Mal seit Dezember wieder vor den Schülern der 9. und 10. Klasse stand, entspann sich eine leidenschaftliche Diskussion. Nach drei Monaten häuslichen Lernens sei der Redebedarf groß gewesen. Und ein tiefer Riss habe sich aufgetan. „Die einen halten die Einschränkungen für richtig, sogar für nicht hart genug. Die anderen meinen: Schluss damit. Dass Selbständige an den Rand ihrer Existenz kommen – ist das als Preis zu akzeptieren? Da sitze ich als Seelsorger zwischen den Stühlen.“

Vor einem reichlichen Jahr, als Corona begann, habe er selbst bei Konfessionslosen Nachdenkliches gehört: Wie gut es uns gegangen sei. Wie viel wir als selbstverständlich genommen hätten. Fast eine Art Bußhaltung. „Wenn man plötzlich nicht mehr in die nächste Stadt fahren und sich einfach in ein Café setzen kann, lernt man das wertzuschätzen.“

Der Blick für den Nachbarn sei hier schon ausgeprägt. Zwei Mal musste Pfarrer Herfen 2020 in Quarantäne. „Da hörte ich sofort aus der Gemeinde: Wenn du was brauchst, sag Bescheid.“ Das spüre er auch jetzt noch. Aber zugleich nimmt er wahr: „Da kippt etwas. Das macht mir Sorge.“ Diese Unversöhnlichkeit vor allem. Diese Stimmung, die sich hochschaukle, auf beiden Seiten. „Da vermisse ich ein versöhnendes Wort von meiner Kirche.“

Ruppendorf wurde zu Bethlehem

Im Frühjahr 2020, als die Pandemie anrollte, habe er viel Kreativität erlebt, virtuelle Chöre und Gottesdienste. Er hat Andachten mit dem Smartphone aufgezeichnet und den Text auf Papier verteilt. Seit Palmsonntag tut er das in diesem Jahr wieder. „Viele vermissen das Singen. Zu Weihnachten war es schrecklich, im wahrsten Sinne des Wortes: Stille Nacht.“ Das Krippenspiel drehten sie als Filmreportage. Ruppendorf wurde zu Bethlehem. Die drei Weisen aus dem Morgenland reisten mit Alpakas an.

Gottesdienste am Karfreitag und Ostersonntag sind diesmal wie überall in Sachsen erlaubt. Landesbischof Tobias Bilz sieht die Gemeinden in doppelter Verantwortung: zum einen, die Pandemie einzudämmen, zum anderen, jene zu stärken, „die auf dem langen Weg des Verzichts müde geworden sind“. Die Orgel – hygienischstes Instrument der Corona-Zeit – darf erklingen, wie Pfarrer Herfen sagt. Vielleicht sogar einige Posaunen, draußen.

Der Engel auf dem Schalldeckel der Renaissancekanzel allerdings hat seine Posaune abgesetzt. Jan Herfen tritt vor den Altartisch, auf den Licht durch ein modernes Bleiglasfenster fällt. Der 97 Jahre alte Werner Juza aus Wachau bei Radeberg hat es in den 1980er Jahren gestaltet. Ebenso das Altarkreuz, flankiert von sechs kupfernen Leuchtern.

Auf den ersten Blick scheint es ein übliches Kruzifix zu sein. Der Korpus des gekreuzigten Christus stammt von einem älteren Holzkreuz, wie Pfarrer Herfen erzählt.

Die Karfreitags-Seite des Wandelkreuzes in der Dorfhainer Kirche zeigt den toten Christus. Quelle: Steffen Giersch

An der Grenze zwischen Passionszeit und Ostern treffen der dunkelste und der hellste Moment der Jesusgeschichte aufeinander: Folterung und Ermordung des Menschensohns aus Nazareth zu Karfreitag und seine Auferstehung am Ostermorgen. Dann dreht Pfarrer Herfen dieses Wandelkreuz. Die Rückseite ist das Besondere. Der versammelten Gemeinde präsentiert sich ein dichtes Gefüge von Symbolen. Sie stellen dar, was eigentlich nicht darstellbar ist. Erzählen ein für Menschen unbegreifliches, weil irdischen Naturgesetzen widersprechendes Ereignis.

Alles hat gute und schlechte Seiten

Drei runde Steine zum Beispiel hat Werner Juza aus dem Kupfer gearbeitet. Sie stehen zum einen für jenen Stein, der das Grab Christi verschloss, in der Osternacht aber beiseite rollte. Auf den mittleren ist das Jesus-Monogramm IHS geprägt – „Iesus Hominum Salvator“, „Jesus, Heiland, Seligmacher“. Zum anderen stehen sie für die Dreieinigkeit von Gott Vater, Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist.

Wellen stellen das Wasser der Taufe dar, Flammen die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Die zwei Hände des Christus, von Nägelmalen durchbohrt, segnen, taufen, senden Christen hinaus in alle Welt. Auf der stilisierten Erdkugel ist im unteren Teil die Schlange zu sehen, das Böse, niedergehalten unter einer Linie. Im Zentrum, dem Schnittpunkt der Kreuzesbalken aber steht die Sonne des Ostermorgens für die Auferstehung, gefasst zwischen die Flügel des Heiligen Geistes.

Dieses Kreuz veranschaulicht Jan Herfen, dass alles eine dunkle und eine helle Kehrseite hat, auch diese Corona-Pandemie. Es steht für eine Weltsicht, die achtsam Leid, Tod und Angst wahrnimmt, aber nicht darauf fixiert bleibt, wie der Pfarrer sagt. Sondern auf eine große Hoffnung. „Christen sind Menschen, die über den Horizont des Lebens hinaus blicken.“

