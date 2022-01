Wandbild am Bahnhof Pirna erinnert an Canalettos Schaffen

Pirna

Die Stadt stimmt sich auf den 300. Geburtstag von Canaletto am 30. Januar ein. Seit November letzten Jahres ziert ein Wandbild die Rückseite eines Bahnhofshäuschens am Gleis 3 des Pirnaer Bahnhofs. Mit den Lettern „Canaletto war hier“ verweist die Stadt auf den venezianischen Maler Bernardo Bellotto, besser bekannt als „Canaletto“, der im 18. Jahrhundert in der Elbestadt zugange war. 1748 malte er den berühmten „Elbblick vom rechten Ufer unterhalb der Augus-tusbrücke“, der in der ganzen Welt bekannt ist.

Wie der Sprecher der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) erklärte, stammt die Idee für das Wandbild von der Arbeitsgruppe Stadtmarketing. Dort wurde über die mit der Vermarktung von Online- und Außenwerbung tätige Firma Ströer bekannt, dass die Deutsche Bahn als Hauseigentümer die Wand zur Verfügung stellt. Die Gelegenheit wurde prompt genutzt. Die WGP finanzierte das Kunstwerk als Auftraggeber. Die Grundskizze und das Motiv mit seiner besonderen Perspektive hatte Paul Tittel, ein ehemaliger Mitarbeiter der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna, gefertigt.

Der Platz ist gut gewählt

Innerhalb von neun Wochen brachte René Donath den fertigen Entwurf an die zuvor weiße Wand. Am 4. November hatte der Illustrator, Kursleiter und Graffitikünstler aus Pirna das 42 Quadratmeter großen Panoramabild vollendet. Das Gemälde auf der Rückwand des Flachbaus, in dem die Pirnaer Taxigenossenschaft beheimatet ist und einen Taxistand betreibt, soll künftig die mit dem Zug anreisenden Gäste begrüßen. Der Platz am Bahnsteig sei dabei gut gewählt. Hier steigen nämlich die meisten Leute aus, die von Dresden kommend der Stadt Pirna einen Besuch abstatten wollen. Vor allem den Touristen, die gerade auf dem Weg in die Sächsische Schweiz sind, soll es ins Auge fallen. Sie alle sollen neugierig auf Pirna gemacht werden. Da sind sich die Initiatoren einig.

Häufig vorbeifahrende Züge und die ständig ein- und aussteigenden Gäste an der Bahnsteigkante erschwerten René Donaths Arbeit. Sein Tun fand aber auch großes Interesse. Viele seien neugierig gewesen, als „sein Werk“ zusehends Gestalt annahm. Bei der kurzen Einweihung mit dem Künstler sowie Oberbürgermeister Klaus-Peter-Hanke (parteilos) und Mitgliedern der AG Stadtmarketing verriet Thorsten Hahn, Vorsitzender vom Verein Canaletto Forum Pirna, dass sich Gäste auf das Canaletto-Jahr 2022 freuen können. Viele Veranstaltungen seien bereits mit verschiedenen Akteuren der Stadt geplant. Seit Ende 2020 hätte das Canaletto Forum in Hinblick auf dieses Ereignis schon Einiges in die Wege geleitet.

René Donath benötigte neun Wochen, um den fertigen Entwurf an die Wand zu bringen. Quelle: Daniel Förster

Das Bahnhofsbild ist angelehnt an das Bild„Der Marktplatz zu Pirna“, das um 1753 entstand. Es ist die bekannteste der elf Veduten, die der damalige königlich sächsische Hofmaler Bernardo Bellotto zwischen 1753 und 1756 von Pirna anfertigte. Auf dem Bahnhof Pirna zeigt das Wandbild diese Ansicht, wie sie heute aussieht, modern als Graffito. Der Blick wird von einer in großen Lettern verfassten Botschaft „Canaletto war hier“ und einer Hand mit Pinsel auf der linken und von schwarz-weiß umrissenen Markthäusern auf der rechten Seite in die farbige Mitte mit Rathaus, Stadtkirche St. Marien und dem Canaletto-Haus gelenkt. Der Slogan verrät dem Betrachter, dass bereits vor über 250 Jahren der berühmte venezianische Maler in Pirna verweilte.

Von Daniel Förster