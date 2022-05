Graupa

Es war in der Walpurgisnacht im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge das wohl feurigste Spektakel: das Feuer nach dem Maibaumsetzen im Graupaer Schlosspark bei Pirna. Im dritten Jahr, in dem die Menschheit mit dem Coronavirus leben muss, ist dort statt einer Hexe oder einer Walpurga ein übermannsgroßer Geselle aus Reisig, Schilf, Stroh und Holz auf der Festwiese in Flammen aufgegangen: Coronus III., eine beleibte Hexen-Gestalt mit breitem Grinsen, großer Brille, verschmitzten Augen und Segel-Ohren.

Ein aufwendiges Ungetüm

Mit einem Riesenbesen als Paddel schwamm das Ungetüm an Deck des Motorschiffs „Lauter Bach“ auf zahlreichen Wellen im Wasser. Peter Dippe aus Graupa, Sohn des Bastlers Klaus Dippe, der Coronus in stundenlanger Kleinarbeit gefertigt hatte, sorgte am Abend dafür, dass es der Schreckensgestalt an den Kragen ging. „Dank meines Vaters ist es bei uns mittlerweile Tradition, dass die Gestalt auf dem Scheiterhaufen zischt und Feuer spuckt.“ Bevor der Junior das Feuerzeug an die Zündschnur hielt, mussten hunderte Zuschauer Abstand nehmen und ein paar Meter zurücktreten.

Dann öffnete sich der Kopf von Coronus. Er klappte quasi seine Schädeldecke hoch. Blaue und gelbe Luftballons stiegen in den Himmel, zum Vorschein kam ein Schild in den Nationalfarben der Ukraine, auf dem eine weiße Friedenstaube gemalt war. Sekunden später leuchteten die Augen von Coronus auf, sprühten links und rechts Fontänen aus seinen Pupillen, er spuckte Feuer, zum Schluss: ein Knall, ein letztes Fauchen und Zischen sowie Aufbäumen der Coronus-Gestalt, die dann unweigerlich in den Flammen zugrunde ging. In dem langsam niederbrennenden Feuer kam dann ein Schwan zum Vorschein, das Wappentier des Richard-Wagner-Ortes Graupa.

Bei dem geselligen Beisammensein des Vereins Pro Graupa strömten hunderte Schaulustige auf die Festwiese am Jagdschloss. Vor dem Walpurgisfeuer zogen die Schützen der Borsbergschützengilde zu Graupa den Maienkranz am Ständebaum hoch. Per Kanonenschuss flogen Bonbons in die versammelte Kinderschar. Während der Zeremonie spielte die Schalmeienkapelle einen Tusch und gaben die Musiker ein kurzes Platzkonzert, bevor nach dem Spektakel an der Feuerstelle in den Mai getanzt wurde.

Von Daniel Förster