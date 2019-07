Sächsische Schweiz

Trotz nächtlicher Waldsperrung wegen hoher Waldbrandgefahr in der Sächsischen Schweiz muss die Nationalparkverwaltung wiederholt Verstöße durch Boofer feststellen. Wie sie am Dienstag gemeinsam mit der Gemeinde Lohmen mitteilte, musste die Feuerwehr zur Bekämpfung eines Waldbrandes am Steinernen Tisch zwischen Stadt Wehlen und Bastei ausrücken. Ein Waldbesucher hatte nachts ein Lagerfeuer entfacht und nur notdürftig mit Erde abgelöscht. Ein Tanklöschzug der Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Kameraden verlegten über 250 Meter Schlauch. Nach vier Stunden war der Brand gelöscht.

Doch das war nicht die einzige nächtliche Aktion im Schutzgebiet. Die Nationalparkwacht konzentrierte sich vorigen Freitagabend auf Kontrollen in der hinteren Sächsischen Schweiz. Gegen 22.30 Uhr konnte sie ihren Augen kaum glauben. Ein Pizzabote fuhr durch den Wald und hielt am Zeughaus an, um Boofer zu beliefern. Die Nationalparkwacht leitete gegen die Boofer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und verwies sie des Waldes – ohne Pizza.

Von S.K.