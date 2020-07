Waldbrände in der Sächsischen Schweiz: Wie sich Polizei und Feuerwehr vorbereiten

Sebnitz

Ein Polizeihubschrauber sorgte am Sonnabendnachmittag im Sebnitzer Stadtteil Ottendorf für Aufsehen. Stundenlang kreiste der blau-silberne Flieger über der Ortschaft. Am Helikopter hing ein zehn Meter langes Seil mit einer 400 Kilogramm schweren Transportbox.

Unterstützung durch Hubschrauberstaffel

Dahinter steckte eine gemeinsame Waldbrandübung der Hubschrauberstaffel der Bereitschaftspolizei Sachsen und der freiwilligen Feuerwehr Ottendorf und Sebnitz. Dabei probten die Beteiligten sowohl in der Luft als auch am Boden der Sächsischen Schweiz – damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt.

Fingierter Waldbrand zu Übungszwecken

Deshalb transportierte der Hubschrauber von 13 bis 18 Uhr Einsatzgeräte gegen Waldbrände von einer Wiese an der Endlerkuppe zur Einsatzstelle „ Arnstein“. Mit im Gepäck waren unter anderem Schläuche, Pumpen und Löschschaum. Bei einer Lichtung im Wald bei Ottendorf empfingen die Feuerwehrleute ihre Ausrüstung und bauten sie auf, um anschließend den fingierten Waldbrand mit Wasser und Schaum zu bekämpfen.

50 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt beteiligten sich etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an der Aktion. Damit wird eine bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Landespolizei Sachsen aus dem Jahr 2007 wiederbelebt und fortgeführt. Auf Grundlage der bei der Übung gewonnenen Erkenntnisse wollen die Beteiligten die Abläufe weiter optimieren.

Immer wieder Brände im Nationalpark Sächsische Schweiz

In den vergangenen Jahren und eben auch in diesem Jahr musste die Feuerwehr wiederholt zu Waldbränden im Nationalpark Sächsische Schweiz ausrücken. Zum jüngsten größeren Einsatz war es am 1. und 2. Juni gekommen. Damals war am Pfingstmontagabend unterhalb der Schrammstein-Aussicht ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen dehnten sich zu Pfingsten rasch auf ein etwa 100 Quadratmeter großes Waldstück aus. Die Rettungskräfte konnten bei jenem Einsatz bis zum frühen Dienstagnachmittag unter recht schwierigen Bedingungen den Brand schließlich löschen.

