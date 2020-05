Friederike Trommer im zweiten Anlauf zur Finanzbürgermeisterin gewählt

Coswig

Weibliche Verstärkung bekommt Coswigs Oberbürgermeister Thomas Schubert (parteilos) an der Stadtspitze. Friederike Trommer tritt voraussichtlich am 1. Juli das Amt der Beigeordneten mit den Geschäftsbereichen Kämmerei, Bildung (Schulen, Kindertagesstätten, Jugend) sowie Soziales an und ist somit seine Stellvertreterin. Für die Besetzung der Stelle benötigte der Stadtrat zwei Anläufe.

Zunächst keine Mehrheit für Trommer

Die Elbestadt brauchte einen neuen Finanzbürgermeister, weil die Coswiger im vorigen Herbst den bisherigen Amtsinhaber Schubert zu ihrem Stadtoberhaupt kürten. Nach Bewerbungsverfahren und Vorstellungsrunde im Verwaltungsausschuss standen im März zwei Kandidaten im Stadtrat zur Wahl. Dort bekam Trommer keine Mehrheit.

OB Schubert verweigerte sein Einvernehmen mit der Stadtratsentscheidung. Den Räten wiederum gelang es nicht, seinen Einspruch mit einer Zweidrittelmehrheit zu überstimmen. Die Wahl im März blieb somit ergebnislos.

Die Räte standen nun vor der Entscheidung, die Stelle neu auszuschreiben oder die Wahl zu wiederholen. Sie entschieden sich für letzteres. Am Mittwochabend trat nur noch Trommer an. Der Wahlsieger im März hatte seine Bewerbung zurückgezogen. Für Trommer stimmten 16 Räte, gegen sie drei. Es gab sieben Enthaltungen.

Erste weibliche Besetzung

OB Schubert dankte Trommer für ihr Durchhaltevermögen: „Das zeigt, dass sie für das Amt brennt.“ Sie ist die erste Beigeordnete der Stadt. „Eine Coswigerin für Coswig“, betonte Schubert. Angesichts ihrer Verwaltungserfahrung, insbesondere im Finanzbereich, ist sich der Rathauschef sicher: „Andere Kommunen werden uns beneiden.“

Trommer wurde in Zwickau geboren und hat an der Verwaltungsfachhochschule Meißen ihr Diplom als Verwaltungswirtin gemacht. 2010 schloss sie eine Fortbildung als kommunale Bilanzbuchhalterin ab. Derzeit leitet sie noch die Kämmerei im Landratsamt Pirna. Zuvor war sie Hauptamtsleiterin in der Gemeinde Lichtentanne, Prüferin beim Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Zwickau und Referentin für Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen und Steuern beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag. Nebenher arbeitet sie als Dozentin und Autorin in ihrem Fachgebiet. Trommer ist zunächst für sieben Jahre gewählt.

