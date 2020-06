Radebeul

Jörg Bernig zieht die Reißleine: Der umstrittene Schriftsteller, dem eine Nähe zur neurechten Szene unterstellt wird, tritt bei der Wahl zum Kulturamtsleiter in Radebeul nicht mehr an. Das teilte Bernig am Donnerstag Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) in einem Schreiben mit der Überschrift „Was zu sagen ist“ mit.

Darin heißt es unter anderem: „Unliebsames Denken und unbequeme Personen sollen verdrängt werden. Die dabei verwendeten Werkzeuge reichen von Unterstellung, Verheimlichung, Verdrehung bis zu Stigmatisierung. Es handelt sich um Handlungsweisen aus dem Repertoire des Totalitären.“ Wer ihm wegen seiner kritischen Wortmeldungen zur Einwanderungspolitik der Bundesregierung und zur Rolle weiter Teile der Medien bei der Begleitung dieser Politik eine fremdenfeindliche Haltung vorwerfe, könne sein Werk nicht kennen.

Steht für einen abermaligen Wahlvorgang nicht zur Verfügung

„Kritik an der Einwanderungspolitik mit Rassismus gleichzusetzen, ist dumm und bösartig und kann also ebensowenig überzeugen wie die Brandmarkung eines Verweises auf kulturelle Konflikte als Nationalismus oder gar „völkisches“ Denken“, so Bernig. Für einen abermaligen Wahlvorgang stehe er deshalb nicht zur Verfügung.

Bernig war Ende Mai zum Kulturamtsleiter gewählt worden. Danach gab es breiten Protest von Kulturschaffenden aus Radebeul, der Oberbürgermeister legte ein Veto ein. Am 15. Juni sollte die Neuwahl stattfinden, bei der nun nur noch eine Bewerberin aus dem Erzgebirge an den Start geht.

