Die alljährliche Winterausstellung auf Schloss Moritzburg über den Kultmärchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ naht. Am 16. November dieses Jahres öffnen sich die Pforten. Bis zum 1. März 2020 wird das Schloss – einst authentischer Drehort des wohl beliebtesten Märchenfilms aller Zeiten, dessen Titel Fans liebevoll mit „3HfA“ abkürzen – wieder Tausende Besucher anlocken. Der Online-Kartenvorverkauf hat begonnen.

Via Internet sind sogenannte Zeitfenstertickets erhältlich. Mit diesen kann man sich eine feste Besuchszeit bereits im Vorhinein sichern. Mit so einem Ticket entfallen Wartezeiten und Schlangestehen. „Das ist besonders empfehlenswert, wenn man den Ausstellungsbesuch an einem Wochenende plant“, teilte Uli Kretzschmar, Sprecher von Schlösserland Sachsen, mit. An Sonnabenden und Sonntagen ist der Besucherandrang besonders hoch.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren entfallen ab diesem Jahr sämtliche Vorverkaufsgebühren. Das bedeutet, dass die Tickets im Vorverkauf nicht teurer sind als an der Schlosskasse vor Ort. Tickets kosten für Erwachsene acht Euro, der ermäßigte Eintritt beträgt 6,50 Euro und für Kinder einen Euro.

