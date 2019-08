Liebstadt

Im Schloss Kuckuckstein in Liebstadt tut sich etwas. Mitglieder vom Verein „Schwarzes Kleeblatt“, die das Gemäuer mit Leben erfüllen, haben das „ Napoleonzimmer“ neu und museal eingerichtet, insbesondere Kurator und Napoleon-Kenner Claus Glombik aus Dresden. Die ehrenamtlich Engagierten haben das Ein-Tages-Quartier von Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) nicht nur auf Vordermann gebracht, sondern auch der Öffentlichkeit wieder zugängig, präsentieren dort Geschichte und Kunst.

„Der andere Napoleon “

Neben einer neuen Dauerausstellung unter dem Titel „Der andere Napoleon“ können die geschichtsträchtigen vier Wände ab so­fort zu den Öffnungszeiten jeweils am zweiten Sonntag im Monat von 13 bis 16 Uhr (14 Uhr Führung) oder während Veranstaltungen besichtigt werden. Die Einweihung des „ Napoleonzimmers“ fiel fast genau auf den 250. Geburtstag Napoleons am vergangenen Donnerstag. Und die wurde mit Salutschüssen, Korsischem Wein, Käse, Baguettes und vielen Gesprächen gefeiert.

Die Räume seien völlig leer gewesen, als die neuen Eigentümer, die Natur-Romantik GmbH & Co. KG mit Sitz in Döbra, das Schloss vor gut einem Jahr übernommen haben. Die Wände waren schlicht und einfach, gelblich weiß gestrichen. Lediglich der uralte Kachelofen stand noch in seiner Ecke. „Der vormalige Schlossherr hatte das Zimmer als Bü­ro und Arbeitszimmer genutzt“, erläutert Claus Glombik.

Auch zwei französische Füsiliere waren bei der Einweihung des neu hergerichteten Zimmers mit dabei. Quelle: Daniel Förster

Seit Jahresbeginn hat der Kurator viel Zeit und Kraft aufgewandt, und es nun mehr so ausgestattet und gestaltet, wie es Napoleon zu seiner Zeit genutzt haben könnte. Vereinsmitglieder haben den Raum samt Vorraum neu tapeziert. Glombik, der sich fast sein ganzes Leben lang mit der Person Napoleon beschäftigte, hatte rotfarbige, historische Tapete und für die Innenausstattung seit Anfang des Jahres 2019 über verschiedene Antikhändler diverse historische Gegenstände und Dinge beschafft, und den Raum nun so ausgestattet und gestaltet, wie es Napoleon zu seiner Zeit genutzt haben könnte.

Napoleons Feldbett nachgebaut

In der Mitte befindet sich ein großer Tisch, darauf historische Utensilien, wie ein Kerzenständer, zwei Öllampen, ein Fernrohr, eine Lupe, ein Kompass, historische Landkarten von Liebstadt und Umgebung, eine Schreibgarnitur mit Tintenfässern und Federhalter, aus historischen belegten Unterlagen eine Feldzug-Skizze, die den Schlachtverlauf in der Region um Liebstadt skizziert zeigt, einen Bericht an ei­nen General, Napoleons Gesetze (Code Napoleon), eine Kristallkaraffe mit Wein, ein Kristall-Wasserkrug und ein Zinnbecher und natürlich einen Napoleonshut, ein Zweispitz.

Neben dem Tisch hängt ein Mantel Napoleons über einem Stuhl. Auch Napoleons Feldbett steht an der Seite. „Das habe ich extra nachbauen lassen. Denn wie bekannt ist, hat der französische General vorwiegend in einem eigenen, persönlichen Feldbett geschlafen“, weiß Glombik, Diplom Ingenieur für Kraft- und Arbeitsmaschinen. An der Wand direkt darüber hängt eine Ölmalerei, die das Geburtshaus Napoleons in Ajaccio auf Korsika (französische Mittelmeerinsel) zeigt. Auch dafür schwang Napoleon-Kenner Claus Glombik den Pinsel. In der anderen Ecke des Zimmers steht „ Napoleons“ Waschkommode (ein Spiegelschrank), darauf eine Rasierklinge und daneben ein Gestell mit Waschschüssel und Krug.

Der Kaiser der Franzosen auf Leinwand

Claus Glombik ist es wichtig, Napoleon nicht vordergründig als Kriegsführenden zu zeigen, sondern wie er sagt, „den anderen Napoleon“, der Allgemein in seiner öffentlichen Darstellung zu kurz kommen würde. Der Napoleon, der auch in Sachsen viele Spuren hat, der zum Beispiel das erste Bürgerliche Gesetzbuch geschrieben hat, der Diplomat, der Reformen durchgeführt hat und die Leibeigenschaft abgeschafft hat, und der beispielsweise Universitäten und Gymnasien gegründet hat. Deshalb gibt es fortan direkt vor dem „ Napoleonzimmer“ eine neue Dauerausstellung unter dem Titel „Der andere Napoleon“.

Eine Gruppe von sieben Künstlern aus Dresden und Umgebung, zu der auch Glombik gehört, zeigen den Kaiser der Franzosen in ihren Malereien – Öl auf Leinwand, aber auch Zeichnungen mit Bleistift und Tusche sowie mit Computer erstellt – nicht als revolutionären Diktator, sondern als Mensch.

Napoleon nahm in der Nacht vom 9. zum 10. September 1813 nach seinem Einmarsch in Liebstadt – ausgerechnet im Schloss eines seiner erbittertsten Gegner Carl Adolf von Carlowitz (1771–1837) kurz vor seiner Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober – Quartier. Das Besondere an diesem Zimmer, in dem er nächtigte, und warum sich Napoleon ausgerechnet dort einquartierte: Es bot und bietet einen guten Ausblick von Norden bis nach Westen und auf die Stadt bis ins Seidewitztal. Und: Aus dem Raum führt ein Geheimgang, ideal als Fluchtweg.

Wertvolle Freimaurerschriften in der Bücherei

Einige seiner Offiziere sollen sich beim späteren Rückzug mit Ritzereien beziehungsweise Kritzeleien in Glasfenstern verewigt haben. Sinngemäß schrieben sie, dass sie sich nach Hause in die Heimat, etwa nach Paris sehnen, und sich wünschen, zurückzukehren. Napoleon selbst verschonte Schloss Kuckuckstein. Er sei von dem Schatz an Lektüre, unter anderem wertvolle Freimaurerschriften in der Bücherei des Schlossherrn, beeindruckt gewesen – zum damaligen Zeitpunkt die größte Privatbibliothek in Sachsen – in die er sich für mehrere Stunden in der Nacht zurückgezogen hatte, das er die nicht brandschatzen wollte.

Neben den üblichen, ab sofort gültigen Öffnungszeiten können Ausstellung und Räume auch zu besonderen Veranstaltungen besichtigt werden. Dazu zählt auch der Tag des offenen Denkmals am 8. September (ab 11 Uhr) sowie weitere Termine am 15. September sowie am 13. Oktober (jeweils von 13 bis 16 Uhr).

Von Daniel Förster