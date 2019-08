Moritzburg

Das Urteil ist klar: „Schottergärten zerstören Artenvielfalt“. Deshalb wollen sich die Umweltminister der Länder dafür einsetzen, dass die Bundesregierung eine Kampagne gegen solche pflanzenarmen Kieswüsten startet.

Zweifellos, es gibt viele schlechte Beispiele. Also Gärten, die diesen Namen nicht verdienen, weil Steine dominieren. Pflanzen dagegen dienen – so denn überhaupt welche da sind – nur noch sparsam als Dekoration. Doch ein Kiesgarten muss nicht per se eine Steinwüste sein. Und er kann durchaus viele Arten beherbergen. Es kommt immer darauf an, wie man es macht.

Blütenmeer drei Monate nach der Umgestaltung

Evelyn und Uwe Leonhardt in Moritzburg haben – mit fachlicher Beratung durch Staudengärtner Siegfried Stübler – eine 200 Quadratmeter große Fläche in ihrem Garten in einen Kiesgarten verwandelt. Allerdings haben die Steine keine dekorative Funktion, sondern dienen als Mulch. Die Umgestaltung startete Anfang April dieses Jahres. Dreieinhalb Monate später ist eine grüne Oase mit einem Blütenmeer entstanden, das Spaziergänger staunend stehenbleiben lässt.

Und nicht nur das. Der Garten ist voller Insekten, überall summt, brummt und flattert es. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Käfer und mehr scheinen sich hier sehr wohlzufühlen. Der Kies, der auf der gesamten Fläche den Erdboden mit einer fünf bis sechs Zentimeter dicken Schicht bedeckt, tritt optisch nur noch auf dem Weg, der sich durch das Gelände schlängelt, in den Vordergrund. Ansonsten verschwindet er unterm Blattwerk von Stauden und Gräsern.

Dürre 2018 machte dem Rasen den Garaus

„Ein großer Teil dieses Gartenbereiches war vorher Rasenfläche. Rundherum hatten wir entlang der Grundstücksgrenze an drei Seiten Sträucher und Stauden gepflanzt. In der Mitte des Rasens gab es noch ein kleines rundes Beet mit Frühlingsblühern und Lavendel“, erzählt Evelyn Leonhardt.

Doch die Dürre 2018 machte dem Rasen den Garaus. „Wir kamen einfach nicht hinterher mit dem Gießen. Auch unser Brunnen gab nicht mehr genug Wasser her. Und mein Mann verlor schließlich die Lust, so viel Arbeit in die Rasenpflege zu investieren.“

So entschieden sich Leonhardts für eine Umgestaltung dieses Gartenteils. Inspiration holten sie sich bei einer Gartenreise nach England oder auch im Botanischen Garten Weinheim. Letztlich fiel die Entscheidung, einen Kiesgarten anzulegen und zwar als Präriegarten.

Die ausgewählten Pflanzen dafür stammen in der Mehrzahl aus der namensgebenden Landschaft im mittleren Westen der USA. Und zwar aus der Hochgrasprärie, die einen nährstoffreichen durchlässigen Boden zu bieten hat.

„Man kann da auf eine Fülle an Kulturformen der in der Prärie vorkommenden Wildstauden zurückgreifen“, so Staudengärtner Siegfried Stübler, der bei der Auswahl half.

„Zu 90 Prozent sind es Präriestauden. Wir haben aber wegen besonders schöner Effekte oder weil die Stauden einfach schon im Garten vorhanden waren und integriert werden sollten, ein paar andere Pflanzen eingefügt. Mannstreu zum Beispiel – eine Edeldistel“, erklärt der Fachmann.

Zur Galerie Eine Familie aus Moritzburg bei Dresden hat sich nach der Dürre 2018 von ihrer großen Rasenfläche verabschiedet und stattdessen einen Präriegarten angelegt. In dem spielen Steine zwar eine wichtige Rolle, aber sie dominieren nicht. Von einem „Garten des Grauens“ kann keine Rede sein. Im Gegenteil. Unzählige bienenfreundliche Pflanzen sorgen jetzt für ein Blütenmeer.

Bei der Umgestaltung machte die ganze Familie mit

Im April 2019 legten Leonhardts in einer konzertierten Aktion mit der ganzen Familie los, entfernten von Hand die Grasnarbe, schufen ein leicht hügeliges Geländeprofil und verlegten dort, wo sich der Weg durch das Terrain schlängeln sollte, Vlies.

Staudengärtner Stübler ordnete dann die vielen Pflanztöpfe auf der Fläche – gleich mit dem richtigen Abstand zueinander und unter Beachtung der Höhe, die die Pflanzen mal erreichen – an. „Wir haben die einzelnen Arten und Sorten nicht gemischt, sondern eine Blockbepflanzung gewählt, um die Wirkung der Pflanzen mit ihren unterschiedlichen Größen, Formen und Farben von Blättern und Blüten zu erhöhen“, erklärt der Fachmann.

Dann waren Leonhardts wieder gefragt. Sie gruben die unzähligen Pflanzen ein und stülpten zunächst über jede Pflanze den Plastetopf, aus dem sie sie geholt hatten. Denn dieser schützte das zarte Grün, als der Syenit-Schotter aufgebracht wurde. Später wurden die Töpfe entfernt.

Sechs Zentimeter dicke Steinschicht als Mulch

Damit die Steine die Pflanzen nicht erdrücken, ist jede Pflanze in einen kleinen Erdhügel gesetzt. Die Steinschicht selber ist etwa sechs Zentimeter dick. „Sie dient als Mulchschicht, unterdrückt eine ganze Weile das Unkraut und sorgt dafür, dass der Boden nicht so schnell austrocknet“, bricht Siegfried Stübler eine Lanze für den Kiesgarten.

„Als es im Juni so heiß war, waren wir 14 Tage im Urlaub. In dieser Zeit hat niemand den Präriegarten gegossen. Alle Pflanzen haben nicht nur überlebt, sondern sind prächtig gewachsen“, freut sich Evelyn Leonhardt. Gedüngt hat sie einmal bislang und zwar ein paar Krümel Blaukorn um jede Pflanze reichlich zwei Wochen nach der Pflanzung am 13. April.

Bleibt zu beobachten, wie sich der Präriegarten über einen längeren Zeitraum entwickelt. Der Gießaufwand hat sich jetzt schon reduziert. Ganz ohne Pflege geht es aber nicht. Unkraut und ausgesamte Jungpflanzen müssen, so sie nicht dort bleiben sollen, wo sie aufgehen, entfernt werden. Im Frühling steht der Rückschnitt der Stauden an.

Die jetzt verwendeten Pflanzen, die allesamt Sonne und einen durchlässigen Boden lieben, sorgen in Sommer und Herbst für eine Blütenpracht. Im Frühling könnte man dies mit Zwiebelblühern erreichen. „Wir recherchieren noch, welche Pflanzen dafür infrage kommen“, so Siegfried Stübler. Im Winter sollen die vielen Gräser und die vertrockneten Blütenstände für eine attraktive Optik sorgen.

Von Catrin Steinbach