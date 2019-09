Von „Teufels Sackpfeife“ keine Spur – Die Orgeln der Stadtkirche Königstein

Königstein

Noch Martin Luther empfand die Klänge einer Orgel als zu lärmend, weil sie nach seiner Auffassung Gottes Wort in den Hintergrund bliesen. Die noch strengeren Calvinisten warfen die „unerbauliche Papstleier“ und „des Teufels Sackpfeife“ aus ihren Kirchen.

Aber mit den Zeiten ändern sich die Sitten und spätestens mit Johann Sebastian Bach war es dann ein evangelischer Kantor, für dessen Werk die Orgel eine zentrale Rolle einnahm. Auch der berühmte Entertainer und Showmaster Harald Schmidt erlernte das Orgelspiel und spielte einmal, als der Diakon die Kommunionskinder in die Kirche führte, unabgesprochen „A Whiter Shade of Pale“ von Procul Harum. Alle dachten, es sei etwas Kirchliches.

Mittlerweile hat die Unesco, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Tradition von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland gar zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt – und zu dem gehört folglich auch die Orgel in der evangelisch-lutherischen Marienkirche von Königstein. Erstmals urkundlich erwähnt wird dort ein solches Instrument in einer Rechnung anno 1614, in der es ob des „Positieffs“ beziehungsweise „wercks“ heißt, dass „50 fl.uf der Stell Abraham Herige Bürgers und Organist zu Dreßen“ zu bezahlen seien. Auch sonst fielen Kosten an, etwa „24 g für Matts Wolffen und seinen gehülffen so dieß werck von Dreßden uf der Elben gefurdt, und in die Kirche geschafft“.

Der Chronist Johann Gabriel Süße erwähnt dann die Umsetzung des Positivs in die neue Kirche von 1724, wie auf einer Tafel im Innenraum der Kirche vermerkt wird. In diesem Zusammenhang erhielt das Positiv zur Verstärkung ein Pedal. Bis zum Bau einer neuen Orgel 1749 tat dieses Instrument dann sein Werk.

Der „Dresdner Kammerton“ lag einst etwas tiefer als heute

Mit keinem geringeren als Johann Ernst Hähnel, der ab 1721 eine Werkstatt in Meißen hatte und 1741 zum Hof- und Landorgelbauer ernannt wurde (womit er den gleichen Titel wie Gottfried Silbermann hatte), wurde im Juli 1747 dann ein Kontrakt über den Neubau einer Orgel abgeschlossen. Die Kosten hierfür wurden auf 1300 Taler veranschlagt.

Im Februar 1749 gewährte das Oberfinanzkonsistorium in Dresden die Verwendung von weiteren 200 Talern aus dem Kirchen-Aerario (= Kasse) für den Orgelbau. Die Bildhauerarbeiten für den Prospekt wurden mit 200 Talern extra berechnet. Der Standort war, wie heute, auf der Westempore. Das Instrument hatte zwei Manuale mit Pedal mit 24 klingenden Stimmen, Wellenbrettmechanik mit geteilten Schleifladen.

Als dann aber die Kirche 1810 einer Feuersbrunst zum Opfer fiel, war auch die Orgel Geschichte. Der Auftrag zum Bau einer neuen Orgel erging an Friedrich Traugott Kayser, der bei seinem Vater Johann Christian Kayser das Handwerk erlernt hatte. Der Vorschlag von Kaiser jun. vom Dezember 1811 sah einen „C. D. Bis ins dreigestrichene D und zwar im Cammerton“ vor. Wie man auf einer weiteren Tafel erfährt, war der „Dresdner Kammerton“ damals etwa einen Halbton tiefer als heute.

Historische Aufnahme alsReproduktion auf einer Schautafel mit Erläuterungen. Quelle: C.R.

26 Register auf zwei Manualen und ein Pedal sollte das Instrument haben. Und 1500 Taler kosten. „Die alten Claviaturen werden beibehalten. Nur diejenigen, welche angegriffen worden, werden mit schwarzeben Holze gehörig belegt (…) Was von den alten Pfeifenwerke unbrauchbar ist, sollen anstatt dessen neue gefertigt werden“. Man nimmt an, dass bei 18 Registern nur die zwei tiefen Töne und alle schadhaften Pfeifen ergänzt wurden. Im Januar wurde eine Bausumme von 1400 Talern vereinbart, fertig übergeben wurde neue Orgel im Mai 1813.

Aber bereits im März 1843 wurde mit Johann Gotthold Jehmlich, seines Zeichens Königlich Sächsischer Hoforgelbauer, über eine neue Orgel für Königstein verhandelt, wobei es zunächst nur um Reparatur und Erweiterung der vorhandenen Kayser-Orgel hatte gehen sollen. Aber Jehmlichs Untersuchung ergab, dass es „das allebeste wäre“ sie „ganz wegzureisen“. Tat man, letztlich wurde die Kayser-Orgel am 14. September für 300 Taler nach Dahlen verkauft. Königstein bekam von Jehmlich nach sieben Jahren Bauzeit eine Orgel mit zwei Manualen und Pedal mit 25 Stimmen, wofür der Meister 2350 Taler einstrich und versprach, dass sein Werk „überhaupt einer Silbermanschen Orgel nicht nachstehen, vielmehr noch nach 200 Jahren in einem brauchbaren Zustande sein“ werde.

Umbauten waren aber hier und da vonnöten. Im Sommer 1905 begannen mit den Gebr. Emil und Bruno Jehmlich Verhandlungen über die Erweiterung und Reparatur der Orgel zu Königstein. Das Instrument war stark wurmbefallen und ihr Klang entsprach nicht dem Zeitgeschmack. Nach diversen Verhandlungen und unter dem Einfluss von Karl Straube (Thomaskantor zu Leipzig) wurde die Registerzahl auf 30 erhöht.

Weil das Gehäuse nun zu klein war, wurde das Oberwerk als Schwellwerk in das Turmzimmer hinter einen Jalousieschweller gestellt. Auch sechs Stimmen des Hauptwerkes wurden in einen separaten Schwellerkasten gestellt. Terz, Flautino und Sifflöte galten als entbehrlich und wurden entfernt, hinzu kamen streichende und säuselnde Modestimmen. Die Königsteiner waren zufrieden, aber 1917 mussten man Prospektpfeifen abgeben – die Dinge standen schlecht im Weltkrieg, der letztlich mit einer Niederlage endete. Erst 1929 konnte der Verlust durch Pfeifen aus Zink leidlich kompensiert werden.

Außen Barock, innen Klassizismus

Weitere Umbauten erfolgten 1929 und 1947, zumal man dieses Mal auch daran ging, die Kirche zu renovieren. Vorbild für die Innenrenovierung war die Gestaltung der Kirche von 1823. Überhaupt ist man ja etwas verblüfft, wenn man in die Königsteiner Kirche eintritt. Außen Barock, innen klassizistisch – eine Folge des Stadtbrands von 1810, als man beim Wiederaufbau der Kirche zumindest den Innenraum entsprechend dem klassizistischen Zeitgeschmack gestaltete.

2004 bis 2006 wurde das Instrument von Georg Wünning am alten Standort neu erbaut (unter Verwendung von Pfeifenmaterial von 1851 und 1907) und weitgehend das äußere Erscheinungsbild von 1851 ohne Rückpositiv wiederhergestellt.

