Königstein

Wie so viele Kultureinrichtungen hatte auch die Festung Königstein in den letzten zwei Jahren mit erheblichen Besucher-Einbußen zu kämpfen. Gerade einmal knapp 222 000 Gäste kamen 2021 zur Burg. Vor der Pandemie lagen die Zahlen regelmäßig mehr als doppelt so hoch. Wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die historische Wehranlage im vergangenen Jahr wegen der Einschränkungen an fast 200 Tagen geschlossen bleiben musste. Das hat auch finanzielle Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt deshalb werden die Eintrittspreise für ermäßigte und Erwachsenentickets ab Anfang April um einen Euro steigen.

„Von Möhrenbeet bis Festungswald“

Geschäftsführerin Angelika Taube blickt trotzdem zuversichtlich in die neue Saison und hat einige Neuerungen in petto, wie sie am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz verriet. Allen voran die Sonderausstellung „Von Möhrenbeet bis Festungswald“, in der es um die Begrünung der Burg gehen soll. Bäume und Pflanzen dienten früher nicht nur zum Schmuck und zur Selbstversorgung, sondern zusätzlich als Tarnung.

Festung Königstein. Quelle: Thomas Eichberg / Major Tom Luftbilder

Neben Bildern aus alten Tagen und historischen Gartengeräten sollen auch neue Medienstationen die Sonderausstellung ergänzen. Die digitalen Monitore ersetzen dann die alten Infotafeln und bieten Platz für noch mehr Wissen – neuerdings sogar auch in Englisch und Tschechisch. Am 29. April wird die Sonderausstellung in der Magdalenenburg eröffnet.

Museumsstücke reisen durch Schulen

In diesem Jahr möchte die Festung Königstein außerdem die Zusammenarbeit mit Schulen weiterführen und hat dafür aus der vergangenen Sonderausstellung „Der Königstein in der Bronzezeit“ einen Museumskoffer zusammengestellt. Mit ihm sollen Anschauungsstücke, Nachbildungen, Videos und weiteres Unterrichtsmaterial auf Reisen gehen – und so jungen Schülern an Sachsens Schulen den Lernstoff veranschaulichen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben den Neuerungen stehen auch wieder altbekannte Events auf dem Plan. Auf Highlights wie das Historienspektakel „Die Schweden erobern den Königstein“ oder den „Kanonendonner über dem Elbtal“ werden die Besucher nicht verzichten müssen.

Im Dezember sollen dann wieder der Historisch-Romantische Weihnachtsmarkt und ein Silvester-Konzert in der Garnisonskirche das Jahr abrunden. All das natürlich unter der Bedingung, dass die Corona-Pandemie den Festungsbesuchern nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.

Von Benjamin Wätzold