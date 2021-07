Moritzburg

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) hat sein Netz der Fahrradbusse im Elb­land erweitert. Bis zum Ende der Saison im Herbst rollen zwei neue Linien in der Region.

Die seit 2017 existierende Linie M zwischen Meißen, Weinböhla und Moritzburg ist nun täglich auf allen Fahrten mit ei­nem Fahrradanhänger unterwegs. An den Wochenenden verkehrt zusätzlich die Plus Bus-Linie 477 mit Fahrradanhänger im Stundentakt zwischen Dresden und Moritzburg.

In die Moritzburger Teichlandschaft

Dresdner gelangen mit der S-Bahnlinie 1 nach Meißen, wo sie in den Fahrradbus der Linie M, der die Fahrgäste über Weinböhla bis nach Moritzburg bringt, einsteigen können. Der Bus startet am Roßmarkt in Meißen. Dazwischen hält die Linie M am Busbahnhof, am Deutschen Haus in Niederau, in Weinböla an der S-Bahnstation, am Rathaus, am Laubenschlößchen und am Auer Gasthof.

Die neuen Anhänger für die Busse bieten jeweils Platz für 16 Fahrräder. Eine Rampe ermöglicht zudem die Mitnahme von schwereren E-Bikes.

„Damit bringen wir die Radfahrer aus der Landeshauptstadt bequem zur Moritzburger Teichlandschaft“, sagt Jens Dehnert, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM). Die miteinander vernetzten Radwege machen Moritzburg zu einem hervorragenden Ausgangspunkt für eine Radtour. Dementsprechend bietet der Standort viele verschiedene Möglichkeiten abseits des bekannten Elberadwegs. 100 davon in der Region listet der Tourismusverband Dresden Elbland auf seiner Homepage auf.

Tageskarte für’s Rad kostet 3 Euro

Die Geschäftsführerin des Verbandes, Sindy Vogel, weist zudem darauf hin, dass in der Umgebung fünf markierte Themenradrouten verlaufen. Auch sie zeigt sich erfreut über das neue Angebot des Verkehrsverbundes. „Mit dem Fahrradbus können sich die Ausflügler den Weg bergauf abnehmen lassen“, so Sindy Vogel. Gerade dieses Hindernis halte viele gewillte Radfahrer von Ausflügen ab.

Zur Fahrradmitnahme gelten den Angaben zufolge die üblichen VVO-Regeln. Mit einer Fahrradtageskarte für drei Euro können Fahrgäste das Rad im gesamten Netz des Verkehrsverbundes mitnehmen.

Die Fahrradbusse sind bereits seit 2007 beim VVO im Einsatz. Aktuell rollen sie durch das Lausitzer Seenland, die Sächsische und Böhmische Schweiz und nun auch vermehrt durch die Region Dresden Elbland.

Internet www.vvo-online.de/fahrradbus und www.dresden-elbland.de/radtouren

Von Sabrina Lösch