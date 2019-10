Vom Wasserturm zu Himmelsleiter und Silberblick – ein Wandertipp

Freiberg

Wenige Kilometer westlich der Bergstadt Freiberg liegt Bräunsdorf. Nahe der Brücke über die Große Striegis findet sich ein Parkplatz. Die etwa 14 Kilometer lange Wanderung entlang der Großen Striegis ist in zwei Schleifen geteilt.

Zunächst laufen wir flussabwärts auf dem Wanderweg „Roter Strich“ und folgen dabei zugleich dem blauen Sonderzeichen des Rundweges über den Wasserturm. Markante Anlaufpunkte im Tal sind das Mundloch „Samueler“ und das Turbinenhaus der ehemaligen Erzwäsche. Ein 1,3 Kilometer langer Erzkanal wurde 1790 angelegt und zunächst mit zwei Erzkänen befahren.

In Höhe der Hammermühle verlassen wir das Striegistal und wandern mit dem „Gelben Strich“ auf die Höhe. Wir kommen nun in die Nähe des weithin sichtbaren Wasserturms. Um die Jahrhundertwende zur Wasserversorgung der Landeswaisen- und Erziehungsanstalt Bräunsdorf errichtet, erhielt er 1913 seine heutige Gestalt in der Form des „warnenden Zeigefingers des Anstaltsdirektors“. Das 25 Meter hohe und in 400 Meter Meereshöhe gelegene Bauwerk wäre ein idealer Aussichtsturm. Im nahen Bräunsdorf geht es bergab bis zur Straße und wieder zur Striegisbrücke im Tal. Auf der anderen Seite der Striegis wandern wir flussaufwärts im Wald bis zum Sportplatz und wechseln erneut die Seite.

Das Huthaus der „Neue-Hoffnung-Gottes-Fundgrube“ an der Straße verdient Beachtung – ein eindrucksvoller Fachwerkbau mit Dachreiter. Wir erreichen die alte Schule und das Armenhaus – das sind nur zwei der Anlaufpunkte, die mit Infotafeln ausgewiesen sind. Eine Anliegerstraße führt schließlich durch die alte Bergleutesiedlung Zechendorf. Wir folgen den Strichmarkierungen bis in den Wald. Hier windet sich in sehr reizvoller Umgebung ein einige hundert Meter langer Kunstgraben durch das Tal, der an die bekanntere Grabentour bei Reinsberg erinnert.

Über den „Pilz“ führt ein Pfad am Hang entlang, der später wieder auf die Hauptroute trifft (Grüner Punkt). Wir überqueren eine schmale Straße und wandern weiter am Hang. Erst in der Nähe von Wegefarth verlassen wir den Wald und biegen in spitzem Winkel nach rechts ab. Eine Brücke führt über die Große Striegis. Wir wandern nun flussabwärts und kommen bald an eine Scheune. Die Anliegerstraße führt von hier in das Kemnitzbachtal. Wir umgehen dort die Industrieruine, gehen die Straße talwärts und treffen an der Häusergruppe auf einen Wegweiser. Hier biegen wir links mit dem „Gelben Strich“ auf den Erzweg ab und wandern über die Höhen zur Siedlung Waldhäuser. Gleich hinter dem ersten Hof gehen wir nach rechts. Von der früheren Bergarbeitersiedlung Siegfried wandern wir dann zurück ins Tal.

Benannt wurde Siegfried nach der ersten Fundgrube, welche 1715 entstand. Rechts neben der Straße zwischen dem Huthaus der „Neue-Hoffnung-Gottes-Fundgrube“ und unserem Ausgangspunkt finden wir noch die in den Felsen gehauene Pulverkammer und die „Himmelsleiter“: 131 Stufen führen hier hinauf zum Denkmal für die Gefallenen der Weltkriege, welches auf dem hohen Felsen am „ Silberblick“ thront.

Hinweis: Die Wander- und Radwanderkarte Nr. 45 Klosterbezirk Altzella/Freiberger Land/Augustusburger Land von Sachsen Kartographie GmbH Dresden enthält auch die meisten neueren örtlichen Wanderwege; VVO-Hotline: 0351/852 65 55

Von Frank Wehrmeister