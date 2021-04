Vom Pferdestall zur Jubelouvertüre: Das Theater in Döbeln

Dresden

Einst brachte der Schauspieler Curt Bois bei einer Probe mit einer Improvisation den Regisseur Fritz Kortner zum Lachen. Der wollte die Passage aber dennoch nicht übernehmen. Seine legendäre Begründung: „Ja, ich habe gelacht, aber weit unter meinem Niveau.“

Niveau wollte man im Döbelner Theater auch bieten. Dass Schaulust und Unterhaltungsbedürfnis schon auch zu stillen waren, war den Theaterdirektoren in Döbeln aber durchaus auch stets klar. So kündigte Prinzipal Matthes 1845 an: „Montag, den 20. Januar, zum ersten Male in neuer Dekoration und Garderobe ,Der Weltumsegler wider Willen’. Abenteuerliche Posse mit Gesängen, Tänzen, Gefechten, Feuerwerk und Illumination in 4 Akten.“

In der Nachbarschaft von Kühen

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts tauchen in den städtischen Rechnungen Döbelns „Comödianten“ auf. Meistens wurde von den unregelmäßig vorbeischauenden Wandertruppen auf dem großen Tuchmacherboden im Mittelgeschoss des Rathauses gespielt, dem Vorgängerbau des Rathauses, das seit 1909 Zierde des Obermarktes ist. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts suchte man einen würdigeren Raum als einen Dachboden – und fand ihn im Marstall der Stadt. Der kunstsinnige Stadtkämmerer Meltzer schlug den Umbau zum Comödienhaus vor. Der Marstall war im Laufe der Zeit vieles gewesen, etwa Pferdestall und dann Militärmagazin, nun war er ziemlich marode, wurde aber umgebaut, auf dass man sich hinter Städten wie Bautzen oder Freiberg nicht zu verstecken brauchte.

Der Marstall wies nach dem Umbau außer diversen Stuhlreihen auch noch Logen auf. Immer wieder wurde bühnentechnisch in den Jahrzehnten danach nachgebessert, u. a. erhielt die Bühne eine Versenkung, da stand das Publikum – Theater-Effekt! – voll drauf! 1864 wurde eine Gasbeleuchtung installiert. Unter der Theateretage befand sich noch eine Turnhalle und bis Ostern 1869 erhielten dort die Kinder der Armen Unterricht im Lesen und Rechnen. Es kostete nichts, doch sie mussten lärm- wie geruchstechnisch die Nachbarschaft von Kühen und Pferden ertragen.

Eröffnung des neuen Theaters mit Webers Jubelouvertüre

1871 begann der Bau der neuen Bahnhofstraße vom Stadtzentrum zum Centralbahnhof im Westen der Stadt. Dabei störte der Marstall gehörig, deshalb wurde er abgerissen. Da die Döbelner weiterhin Theater sehen wollten, baute man ein Theaterhaus – schön repräsentativ, so wie in Meißen oder Görlitz, wo man in jüngster Zeit sich auch ein Theater geleistet hatte – schon um der ständig wachsenden und wirtschaftlich prosperierenden Stadt Geltung zu verleihen.

Heute soll Kunst bekanntlich sich gegen das Bestehende auflehnen, soll Sand im Getriebe sein, kein Schmierstoff. Das war zumindest die vorherrschende dogmatische Doktrin der letzten Jahrzehnte. Umso mehr erstaunt(e), als man sich im Lockdown der Corona-Pandemie allenthalben bemühte, auch im Theaterbetrieb, die „Systemrelevanz“ der Kunst nachzuweisen, obwohl bis dato offiziell stets die Devise galt, Kunst dürfe für das System nicht relevant sein.

Von dieser Heuchelei nahm man früher Abstand, man fühlte sich selbstverständlich als Teil des Systems, auch in Döbeln. Das eigentliche Theater dort wurde in der oberen Etage des Neubaus eingerichtet. Im Lichtschein von 140 Gaslampen erlebten rund 700 Zuschauer am 10. Oktober 1872 die festliche Theatereröffnung mit der Jubelouvertüre von Carl Maria von Weber und dem spanischen Schauspiel „Donna Anna“, was man seitens des „Döbelner Anzeigers“ verwundert zur Kenntnis nahm, kam damit doch – parbleu – zur Weihe des Hauses kein Werk eines deutschen Autors auf die Bühne.

Eine Feuerwache im Erdgeschoss

Theaterdirektor Curt Seder führte die Döbelner Bühne 15 Jahre durch alle Engpässe zu immer neuen Höhen Quelle: DNN

Erster Pächter des Hauses war Theaterdirektor Dietrich aus Dresden. In den Folgejahrzehnten konnten bekannte Künstler ihrer Zeit verpflichtet werden, auf der Bühne dominierten Lustspiele, hier und da beglückte man das Publikum aber auch mit Opern und Operetten. Zehn Mark waren pro Aufführung an die Stadthauptkasse abzuführen, noch mal so viel – und das war ne Menge „Holz“ damals – an das städtische Hauspersonal. In der immer wieder erneuerten und verschärften Hausordnung wurde dem Publikum schon mal klipp und klar beschieden: „Rauchen im Gebäude, Mitbringen von Hunden, Genuss von Getränken innerhalb des Zuschauerraumes ist bei Geldstrafe bis 15 M. verboten.“ Auch wurde festgelegt, dass in den unteren Zuschauerräumen die Kopfbedeckung abzunehmen sei, in den oberen Räumen wurden nur die männlichen Zuschauer dazu verpflichtet.

Im Erdgeschoss wurde eine Feuerwache eingerichtet, weshalb das Gebäude um einen Turm ergänzt wurde, in dem Schläuche getrocknet werden konnten. Half aber auch nichts, als am 24. Oktober 1911 ein Feuer ausbrach. Als die Flammen endlich gelöscht waren, waren große Bereiche des Theaters zerstört. Die gerade angelaufene Spielzeit musste beendet werden, da ein Weiterspielen in den Sälen des Schützenhauses und des Hotels „Goldene Sonne“ scheiterte. Die Döbelner Stadtväter, noch vom Baufieber am neuen Rathaus geprägt, entschieden sich bereits nach drei Monaten (!) für einen Theaterneubau. Der Leipziger Architekt Liebig entwarf das Interieur im Biedermeierstil. Die Fassade trug klassizistische Merkmale und der Eingang wurde an die Giebelseite (Theaterstraße) verlegt, dorthin, wo auch heute noch das Publikum das Theater betritt.

Die Weihe dieses Baus erfolgte am l. Weihnachtstag 1912 mit der Ouvertüre zu „Ein Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und der Aufführung von Shakespeares „Sommernachtstraum“. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kostete die billigste Karte 25 Pfennig, für die teuerste musste man 2,25 Mark hinblättern. Ein Ort nur für Betuchte war das Theater nicht, viele gönnten sich vorab bzw. in der Pause Sekt und Schnittchen, mal abgesehen davon ist es ja stets so, dass bei schwerer wie öder Symbolik auf der Bühne schon immer ein Schoppen Weißwein half.

„Der Beifall war endenwollend“

1919 übernahm in schwierigen Zeiten Curt Seder die Direktion. Er war nicht nur Schauspieler und Regisseur, sondern hatte auch mal Kaufmann gelernt. Er bescherte dem Döbelner Theater eine Blütezeit. Ein Buh als Standing Ovation zu erachten und deshalb eine entsprechende „Regie“ zu liefern, entsprach nicht seiner Arbeitsauffassung. Und auch Kritiker, von denen sich so manche ja mitunter selbst Künstlerstatus anmaßen, sahen sich nur selten genötigt, es dem renommierten Journalisten und Rezensenten Friedrich Torberg (1908–1979) gleichtun zu müssen, der in parodistischer Umkehrung eines uralten Klischees der Theaterberichterstattung schon mal schrieb: „Der Beifall war endenwollend.“

Dank Seder, der sogar die Stadtverwaltung für kostenlose Schüleraufführungen gewinnen konnte, behielt das Theater seine Eigenständigkeit. Die durchaus in Betracht gezogene Fusion mit Annaberg oder Meißen konnte abgewendet werden – auch weil die Stadtväter beschlossen, die Bühne mit einer Zahlung von 18000 Mark zu unterstützten. Seder setzte bei seinem anspruchsvollen Spielplan nicht nur auf die üblichen Klassiker, sondern spielte auch zeitgenössische Stücke, etwa Ernst Tollers expressionistisches Drama „Hinkemann“, das die Geschichte des Kriegsheimkehrers Eugen Hinkemann erzählt, der im Ersten Weltkrieg durch einen Schuss ins Gemächt zum Krüppel wurde. Bei der Premiere in Dresden hatte es – von den Nationalsozialisten geschürt – Tumulte gegeben!

Die große Schließungswelle überstanden

Sieben Wochen nachdem Ende Januar 1933 die NSDAP im Deutschen Reich die Macht übernommen hatten, wurde der parteilose, aber der Sozialdemokratie nahe stehende Seder entlassen. Die Reichskulturkammer bescheinigte dann alsbald 39 von 51 Akteuren, dass sie „politisch unzuverlässig“ seien – sie mussten gehen. Nachfolger Seders wurde ein Parteigenosse, er sorgte dafür, dass hier 1934 die Uraufführung von „Flandern“ erfolgte, einem Stück, das im Untertitel „Der Opfergang der deutschen Jugend“ hieß.

Nach dem Ende des NS-Regimes kamen neue Machthaber, auch die hatten so ihre Vorstellungen darüber, was auf der Bühne gezeigt werden durfte (1951 erfolgte etwa die Premiere von „Der Chirurg“, einem Stück des fünffachen Stalin-Preisträgers Alexander Kornejtschuk), ebenso wie das Theater aussehen sollte. Bei der grundlegenden Umgestaltung des Hauses 1962 ging der „bürgerlich-elitäre“ Jugendstil-Charakter perdu, man setzte auf schlichte Funktionalität. Immerhin überstand das Haus die große Schließungswelle, die 1962/63 über die Theaterlandschaft der DDR rollte.

Literaturtipp: Das 2015 im Verlag Klaus Gumnior erschienene Buch „Geschichte des Freiberger Theaters“ von Roland Dreßler und Christine Klecker weist auch ein Kapitel über das Theater in Döbeln auf.

Von Christian Ruf