Vinothek Meißen stellt Kunst der Freien Werkschule aus

Meißen

Es ist ein sehr breites Spektrum angewandter Kunst, das in den nächsten Wochen in den Räumlichkeiten der Sächsischen Winzergenossenschaft in der Porzellanstadt präsentiert wird.

Seit dem 28. Februar stellt das Weingut am Bennoweg die Arbeiten der Jahrgänge fünf bis dreizehn von Schülerinnen und Schülern der Freien Werkschule Meißen aus. Einige Werke stammen zudem aus dem Fundus der Grundschuljahrgänge eins bis vier, die von Kunstpädagogin Nadja Blottner begleitet wurden. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, diese Retrospektive keinem bestimmten Thema zuzuordnen. Mit der Ausstellung soll die Vielfalt der künstlerischen Arbeit der jungen Kreativen abgebildet werden“, erklärt die Pädagogin das Konvolut an Bildern und Plastiken.

Auf die Besucher der kostenlosen Ausstellung warten unter anderem Aquarelle und Illustrationen auf der Basis von Märchen, die die Schüler selber im Unterricht geschrieben haben. In der Galerie der Vinothek sind außerdem Collagen mit dem Arbeitstitel „Die Welt im Kopf“ der fünften Klassen zu sehen. Die Druckgrafiken, Skulpturen sowie Bleistiftportraits der Oberstufenklassen entstanden unter der Anleitung von Kunst- und Englischlehrer Michael Klarfeld. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Tonskulpturen und Druckgrafiken, mit denen die jungen Kunstschaffenden ihre Emotionen und Gedanken zum Thema Corona und die damit verbundenen Lockdowns zum Ausdruck bringen. „Es ist sehr berührend, wie viel Herzblut die Schüler und Schülerinnen in die Arbeiten eingebracht haben“, sagt Nadja Blottner. „Diese Arbeiten des gezeigten L’Œuvres werden gespiegelt von Zeichnungen und Handpuppen, die aus dem Fundus der Grundschuljahrgänge eins bis vier stammen“, so die Kunstlehrerin weiter.

Auf eine große Vernissage haben die Initiatoren der Ausstellung wegen der aktuellen Corona-Lage verzichtet. „Wir denken noch darüber nach, eventuell in ein paar Wochen mit einer kleinen Finissage unsere Ausstellung zu feiern“, kündigt Nadja Blottner an. Bis dahin hoffen alle Beteiligten auf großes Interesse und Zuspruch. Das sei der größte Lohn der jungen Kreativen.

Von Tim Krause