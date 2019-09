Traditionell steigt am letzten Septemberwochenende das Herbst- und Weinfest in Radebeul. In diesem Jahr lautet das Motto „Jugendträume“. Damit die Lichter auf den Bühnen und an den Weinständen nicht ausgehen, ließ die Lößnitzstadt die Stromleistung auf dem Dorfanger Altkötzschenbroda verbessern.