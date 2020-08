Vielseitige Vespermusik in der Schlosskapelle Moritzburg

Moritzburg

Musik aus drei Kulturen, christliche, sephardische und muslimische Lieder der iberischen Halbinsel, erklingen am Sonntag, dem 23. August, in der Moritzburger Schlosskapelle. Maria Jonas, eine der kreativsten und vielseitigsten Sängerinnen Alter Musik und der experimentierfreudige Instrumentalist und Kulturmanager Thomas Friedlaender gestalten unter dem Titel „Al’Andaluz“ ein dreißigminütiges Programm, das sie dreimal zu Gehör bringen. Die Beiden haben bereits in vergangenen Jahren durch außergewöhnliche Programme und große Ausstrahlung ihr Publikum in Moritzburg gewonnen. Den üblichen geistlichen Impuls gibt jeweils Frank Richter.

Intelligent, mitreißend, virtuos

Mit den gleichen Zeitintervallen wird auch die Vesper am Sonntag, dem 6. September 2020, stattfinden. Leider kann das bisher angekündigte Lautenduo aus Bukarest aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht anreisen. Kurzfristig konnte das Akkordeon spielende Duo Kratschkowski gewonnen werden, dessen Instrumentarium und Programm, Musik von Vivaldi bis Klezmer, das übliche Konzept der Vespern Alter Musik in einer Zeit vieler Einschränkungen auf erfrischende Weise sprengt. „Die beiden Ukrainer, die seit 2006 in Dresden leben, haben bei vielen internationalen Wettbewerben Preise gewonnen und überraschen immer wieder mit einer Mischung aus profunder musikalischer Intelligenz, mitreißender Vitalität und einer Virtuosität, die Ihresgleichen sucht.“ (So schrieb es Peter Zacher 2009 in dieser Zeitung.) Pater Johannes Jeran wird hier das geistliche Wort sprechen.

Der Eintritt ist frei

Das große Interesse an den Vespern zwischen Mai und Juli und die bisherige Spendenfreudigkeit ermöglichten es bereits, freischaffenden Musikern zu helfen. Die Organisatorin Ulrike Titze ist dafür sehr dankbar. Der Eintritt in die Schlosskapelle ist frei, am Ausgang wird sie auch diesmal um unterstützende Spenden für die Musiker bitten.

Die Vespern beginnen jeweils um 17.00 (am 23.8. bereits ausgebucht), 17.45 und 18.30 Uhr. Die Plätze in der Kapelle berücksichtigen den vorgeschriebenen Abstand. Eine Anmeldung (ulrike.titze@gmail.com oder Tel. 0151 46609139) und deren Bestätigung sind erforderlich, ebenso das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes für alle Besucher.

