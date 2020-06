Versuchte Vergewaltigung in Meißen vor Gericht – Opfer muss zweimal die Polizei informieren

Meißen/Dresden

Das muss für jede Frau ein Alptraum sein: Man ist allein in der Wohnung, fühlt sich in der zweiten Etage völlig sicher, schließt die Wohnungstür ab und geht zu Bett. Nachts wird man durch ein Geräusch wach und bevor man so richtig realisiert, was das ist, stürzt sich ein Mann aufs Bett, hält einem den Mund zu und versucht einen zu vergewaltigen. Diesen Alptraum hat eine 23-Jährige in Meißen erlebt. Sie konnte den Mann abwehren, er steht derzeit vor dem Dresdner Amtsgericht.

An der Regenrinne in den zweiten Stock

Der 41-Jährige räumte die Vorwürfe ein. „Er bereut es sehr, aber er kann es nicht erklären“, sagte sein Anwalt. Erklären kann es der Angeklagte wirklich nicht, er ist seit seiner Geburt gehörlos, kann deshalb nicht verständlich sprechen und braucht einen Gebärdendolmetscher.

Der Angeklagte hatte an jenem Abend mit Freunden gefeiert. Dann bekam er Lust auf Sex. Er wusste, dass in der Wohnung eine junge Frau lebt. Am Regenfallrohr stieg er bis in die zweite Etage, schwang sich aufs Fensterbrett, drückte das Fliegengitter am Fenster auf, stieg ein, zog sich aus und warf sich auf die Schlafende.

Womit er wohl nicht gerechnet hatte, war die heftige Gegenwehr: Sie schlug nach ihm, es kam zu einer Rangelei und beide fielen aus dem Bett. Sie stürzte ziemlich böse auf den Kopf, wehrte sich nicht mehr und war still. Aus Angst, dass er sie verletzt hat, wohl auch schlagartig nüchtern, und erschrocken über sich selbst, ließ er von ihr ab.

Opfer bot Täter noch Wasser an

Die 23-Jährige war zwar verängstigt, wuchs aber über sich hinaus. Sie beruhigte ihn, bot ihm eine Tasse Wasser an und komplimentierte ihn dann hinaus. Zuvor hatten die beiden versucht sich zu verständigen, so gut dass zwischen einem Gehörlosen und einer Iranerin eben geht – mit Gesten und Zetteln. Es funktionierte, man muss es nur wollen.

Die Polizisten, die anrückten nachdem die junge Frau den Vorfall gemeldet hatte, wollten offenbar nicht. Obwohl die 23-Jährige verletzt war, sahen sie keine Anzeichen für eine Straftat und gingen wieder.

„Da laufen Ermittlungen, es gibt ein Verfahren“, erklärte am Mittwoch der Vernehmungsbeamte, bei dem das Opfer am nächsten Tag im Revier vorsprach. Sie hatte die Tasse mit den Fingerabdrücken des Täters dabei, erzählte, dass das Fliegengitter kaputt sei und es einen Fußabdruck auf dem Fensterbrett gibt. „Sie konnte ihn gut beschreiben, bis zu jedem einzelnen Tattoo“, sagte der Beamte. Vieles hätten seine „hochmotivierten“ nächtlichen Kollegen auch erfahren können, wenn sie denn gewollt hätten. Urteil folgt.

Von Monika Löffler