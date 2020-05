In Pirna haben am Mittwochabend zwei Versammlungen stattgefunden. Etwa 80 Menschen folgten der Einladung des Pirnaer OB zum Bürger-Dialog auf dem Marktplatz. Der OB erntete Kritik, möchte die Veranstaltung jedoch wiederholen. Auf dem Elbeparkplatz meldete Tim Lochner von der AfD eine Kundgebung an.