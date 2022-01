Bautzen

Seit Sommer 2019 tauschen die Verkehrsverbünde Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) und Oberelbe (VVO) schrittweise ihre Haltestellenschilder in der Region aus. 7,5 Millionen Euro kostet die Erneuerung, von denen der Freistaat 75 Prozent der Kosten trägt. Außerdem hat der VVO ab sofort ein neues Fahrplansystem, das Alternativrouten für die Reisenden berechnen kann, wie der Verkehrsverbund mitteilte.

„Die neuen Schilder sind das gemeinsame Gesicht von ZVON und VVO in der Region und machen insbesondere für Gelegenheitsnutzer die Orientierung leichter“, sagt Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO. „Die größeren Tafeln bieten mehr Platz für Informationen zu Liniennummern und Ziel.“ Des weiteren finden jetzt auch Informationen zu Anruf- und Gute Nacht-Linien Platz auf der Anzeige. In den sorbischsprachigen Regionen in der Lausitz sind die Schilder zweisprachig beschriftet.

Bereits ein Drittel der Schilder ausgetauscht

Burkard Ehlen erwartet, dass der Nahverkehr mit den einheitlich blauen Masten der Tafeln nicht nur für jene, die ihn nutzen, deutlich sichtbarerer wird. Viele Autofahrer seien überrascht, wie viele Zustiegsmöglichkeiten der Busverkehr biete. Im Landkreis Meißen, in der Stadt Hoyerswerda sowie im südlichen Landkreis Görlitz ist die Umrüstung bereits in weiten Teilen abgeschlossen. Inzwischen seien über 2700 Schilder, also ein Drittel, ausgetauscht worden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Tausch in der Sächsischen Schweiz sowie, nach dem Start des neuen Busnetzes, in zahlreichen Gebieten des Landkreises Bautzen.

Außerdem bietet der VVO ab sofort eine neue Funktion in seiner Online-Fahrplanauskunft im Internet an. Die profitiert nun von verbundweiten Echtzeitdaten der Verkehrsunternehmen und kann automatisch Alternativrouten bei Verspätungen oder Störungen anzuzeigen. „Bisher erhielten die Fahrgäste bei ihren Auskünften angezeigt, ob Züge, Straßenbahnen oder Busse pünktlich unterwegs sind“, erläutert Dirk Geppert, Mitarbeiter für Neue Medien beim VVO.

Verspätungen oder knappe Anschlüsse wurden für die Nutzer markiert, damit sie sich auf Änderungen einstellen konnten. „In der jetzt gestarteten zweiten Entwicklungsstufe werden für Fahrten, die aufgrund von Störungen nicht wie geplant stattfinden, Alternativen berechnet und in das Ergebnis der Fahrplanauskunft eingemischt“, beschreibt Dirk Geppert die neue Funktion.

Internet www.vvo-online.de > Fahrplan > Fahrplanauskunft

Von Tim Krause