Königstein

Der Verkehrsbund Oberelbe (VVO) bleibt auch weiterhin Namensparte des Oberelbe-Marathons, der am 24. April in Königstein startet. Schon seit 1999 ist der VVO Partner des Landschaftslaufes und seit 2013 der Hauptwerber und Namensgeber. Der Verkehrsverbund stellt aus diesem Grund mehr S-Bahn-Züge bereit und Teilnehmer des Marathons können den ganzen Tag kostenlos im VVO-Verbundraum fahren.

„Wie der Oberelbe-Marathon verbindet der Verkehrsverbund Stadt und Land. Da bietet sich eine enge Partnerschaft ja geradezu an“, sagte Burkhard Ehlen, VVO-Geschäftsführer anlässlich der weiteren gemeinsamen Zusammenarbeit bis 2024. „Wir engagieren uns daher auch in Zukunft mit dem Kombi-Ticket für die Läufer, zusätzlichen Zügen und einem eigenen Lauf-Team für den Landschaftslauf zwischen Königstein und Dresden.“ Für die Anreise der Marathon- und Halbmarathon-Läufer nach Königstein und Pirna bestellt der VVO zusätzliche Züge auf der S-Bahn Linie S 2 und mehr Platz auf der Linie S 1. Die Startnummern der Läufer gelten am Tag des Laufes als Fahrkarte für den Raum Dresden, den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen und Umgebung sowie den Westteil des Kreises Bautzen.

Hüpfburgen und basteln für Kinder

Außerdem will der VVO ein Rahmenprogramm im Zielbereich im Sportpark Ostra anbieten. Hier kämen die Jüngsten auf der Hüpfburg und an Bastelständen auf ihre Kosten. „Durch die enge Partnerschaft können wir den Läufern und Fans die Vorteile von Bus und Bahn aufzeigen und unsere Bekanntheit überregional steigern“, so Burkhard Ehlen.

Der Oberelbe-Marathon fand erstmals 1998 statt und hat sich seitdem zu einer festen Größe im Laufsport entwickelt. Mehrfach wurde er zu einem der schönsten Landschaftsläufe Deutschlands gewählt und verzeichnet bis zur pandemiebedingten Pause ein jährliches Wachstum der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 2019 traten fast 6000 Profi- und Hobbyläufer auf fünf Distanzen an. In diesem Jahr steht erstmals zusätzlich ein 420-Meter Bambini-Lauf auf dem Programm.

Von tik