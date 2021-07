Verfahren nach Unfall in Tharandt: Mann attackiert Pressefotograf

Dippoldiswalde

Am Nachmittag des 28. Oktober 2020 kam eine Frau in Tharandt mit ihrem Dacia von der Straße ab und landete im Schloizbach. Sie blieb unverletzt, ihr Wagen musste allerdings durch den Abschleppdienst mit einem Kran aus dem Bachbett geborgen werden. Ein Pressefotograf hielt das Prozedere von der anderen Bachseite aus fest.

Wenig Einsicht beim Täter

Dem Ehemann der Fahrerin gefiel dies nicht. Zunächst gab es übers Wasser hinweg eine verbale Auseinandersetzung. Wer ihm das Fotografieren dort erlaubt hätte, fragte der Mann und verlangte, dass der Fotograf dies unterlässt. Der 46-Jährige verwies auf die Pressefreiheit und auf sein Recht, seinen Beruf auszuüben. Der Rentner sah dies anders, die Sache eskalierte. Der 69-Jährige lief über die Brücke und attackierte den Fotografen. Er zerrte an der Kamera, schubste ihn und schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht und auf den Körper. „Er attackierte mich noch, da habe ich schon mit der Polizei telefoniert“, berichtet der 46-Jährige. Er erstattete Anzeige, der Rentner erhielt einen Strafbefehl und legte Widerspruch ein, über den das Amtsgericht Dippoldiswalde nun entscheiden musste.

Auch vor Gericht zeigte sich der Rentner wenig einsichtig. Seine Anwältin versuchte, sein Tun zu erklären. Er habe versucht, an die Kamera zu gelangen, um das Fotografieren zu verhindern. Bei dem Gerangel könnten die Verletzungen entstanden sein. Sie entschuldige sich im Namen des Angeklagten persönlich bei dem Fotografen. Ihr Mandant sei aufgebracht gewesen und habe daran gezweifelt, dass es sich bei dem Mann wirklich um einen Pressefotografen handele.

Verfahren eingestellt

Er war sehr aggressiv und ließ überhaupt nicht mit sich reden, sagte der Fotograf. „Seine Aufregung habe ich ja verstanden, aber ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe auch keine Rachegelüste, ich will nur, dass er einsieht, dass es so nicht geht. Er kann nicht auf jemanden losprügeln, wenn ihm was nicht gefällt“, sagte der Fotograf den DNN.

Der Unfall seiner Frau war sicher für den Angeklagten, der bisher ein fehlerfreies Leben führte, eine belastende Situation. Doch das gibt ihm nicht das Recht, andere zu attackieren. Der Richter stellte das Verfahren gegen die Zahlung von 1500 Euro vorläufig ein.

Von Monika Löffler