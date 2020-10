Pirna

An diesem Wochenende laden Einzelhändler und Akteure um das Citymanagement zum Pirnaer Herbstzauber mit viel Kultur, Musik und Kunst ins historische Zentrum der Sandsteinstadt ein. Am Sonnabend haben die meisten Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet und der Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Musik und ein sprechender Elefant

An beiden Tagen von 12.30 bis 17.30 Uhr gibt es Kultur in den Gassen. Maler, Schauspieler, Sänger, Artisten und Ballonakteure sorgen für Kurzweil. So fährt am Sonnabend der sprechende Elefant Jochen auf seinem Fahrrad über den Einkaufsboulevard und wird für staunende Gesichter sorgen. Auf drei Kultur-Inseln – kleinen, provisorischen Bühnen – wird das Publikum unterhalten, so auf der Schmiedestraße (September-Bühne), der Schössergasse (Oktober-Bühne) und auf der Jacobäerstraße (November-Bühne). Musik kommt von The Perky Pollyvocs, Ines Herrmann und Max Reuschel. Sportler der Radebeuler Artistengruppe Carivo-Deluxe zeigen, was sie drauf haben. Der Pirnaer Theo Theodor verblüfft mit Reimesprüchen.

Eine Überraschung wartet vor dem KiP-Lädchen, Dohnaische Straße 41: „3D KunstAlex“, ein Illusionsmaler aus Nassau, verziert einen großen PVC-Teppich mit einer 3D-Malerei. Wenn er damit fertig ist, können sich Besucher auf seinem Kunstwerk fotografieren lassen. Junge Leute wollen zudem Kürbisschnitzen.

Konzerte im Klosterhof

Konzerte werden im Klosterhof geboten – am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Dort auf der Bühne agieren Schlagersternchen Sophia Venus (Sa. 13.30 Uhr), Soulmama & Friends (Sa. 15.30 Uhr), The Rebel of Magic – Stand-up-Zaubershow (So. 12.30 Uhr), Blue Alley (So. 14 Uhr) und die Königsteiner Kasematten-Krawallos (So. 16 Uhr). Rund um die Eiche im Klosterhof wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Unter dem Motto „Anständige Lieder mit Abstand“ beginnt am Sonnabend, 16 Uhr vor dem Tourist-Service Pirna (Canalettohaus) das nunmehr 5. Pirnaer Straßenkonzert. Liedermacher Peter Lippert hat sich dazu Sängerin Britta Sommer, Liedermacher Reiner Herbert Herzog und das Akkordeon-Duo Veronica und Sydney eingeladen.

