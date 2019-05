Coswig

Der neue Parkplatz auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahnhofs in Coswig ist erst wenige Wochen in Betrieb, schon haben Vandalen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende mit ihren Fahrzeugen tiefe Furchen in der sandgeschlemmten Schotterdecke hinterlassen. „Sie haben den Belag regelrecht runterradiert“, berichtete Ordnungsamtsleiter Olaf Lier. Der Schotter flog Meter weit.

Beim Fahren mit normaler Geschwindigkeit könne das nicht passieren, so Lier. Für rund 950.000 Euro hat die Stadt 70 neue Stellflächen vom vorigen Oktober bis diesen Frühjahr neben dem Rathaus anlegen lassen.

Die Tat hat sich zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagabend ereignet. Bereits am Freitag soll es gegen 20 Uhr zu einem illegalen Autorennen auf der Moritzburger Straße gekommen sein. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Stadt unter Tel.: 03523/66300 oder E-Mail an ordnungswesen@stadt.coswig.de entgegen.

Von S.K.