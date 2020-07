Am Sonnabend steigen die Ticketpreise im VVO-Gebiet um durchschnittlich 3,9 Prozent. Der Verkehrsverbund Oberelbe will damit höhere Ausgaben für Energie und Löhne ausgleichen. Wie die Verkehrsunternehmen im VVO die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben, ist dagegen noch nicht entschieden.