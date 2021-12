VVO ändert Servicezeiten zum Jahresausklang

Dresden

Zu den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel ist die Info-Hotline des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) zu veränderten Zeiten verfügbar.

Telefonisch sind die Mitarbeiter des Serviceteams am Heiligabend bis 14 Uhr für Fahrgäste da. Am 25. und 26. Dezember ist das Team von 8 bis 16 Uhr verfügbar. Zu Silvester und Neujahr ist die Hotline am 31. Dezember von 8 bis 18 Uhr und am 1. Januar von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Persönliche Beratung und Ticketkauf sind in der VVO-Mobilitätszentrale in Altpieschen am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr möglich.

An den Weihnachtsfeiertagen und am Neujahrstag bleibt der Kundenservice geschlossen. Alternativ empfiehlt der VVO, Tickets für Bus und Bahn über die Apps Fairtiq, VVO-Mobil, DVB-Mobil oder den Navigator der Deutschen Bahn sowie an den Ticketautomaten an Haltestellen und Bahnhöfen zu erwerben.

Internet Für Infos rund um Bus und Bahn steht die Fahrplanauskunft im Internet unter www.vvo-online.de und für unterwegs unter www.vvo-mobil.de zur Verfügung.

Von as