Pirna

Über Pfingsten gibt es im Verkehrsbund Oberelbe (VVO) mehr Zugverbindungen gen Sächsische Schweiz und Osterzgebirge. Damit reagiert der Betrieb auf das erwartbare erhöhte Fahrgastaufkommen am verlängerten Wochenende. Zusätzliche Züge sollen für einen dichteren Takt sorgen. Zudem fahren viele S-Bahnen mit einem fünften Wagen, wie Lutz Auerbach, Abteilungsleiter für Verkehr im VVO, mitteilt.

Am Samstag kommt auch der Saxonia-Express zum Einsatz: Er befördert Fahrgäste von Leipzig über Dresden auf direktem Wege bis nach Schöna. Der Saxonia-Express verlässt um 8 Uhr den Bahnhof Leipzig und erreicht den Dresdner Hauptbahnhof um 9.33 Uhr. Die Rückfahrt ab Schöna ist für 16.22 Uhr festgelegt.

An Pfingstsonntag sowie -montag setzt die S-Bahn Dresden zusätzliche Züge zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Schöna ein. Der Schienenverkehr elbaufwärts fährt dann zweimal pro Stunde anstatt im gewohnten Stundentakt. Das gilt auch für den Weg aus der Sächsischen Schweiz zurück in die Stadt. „Die Zusatzzüge sind besonders für Fahrgäste mit Fahrrädern geeignet, da diese nicht ganz so voll wie die regulären S-Bahn sind“, sagt Lutz Auerbach.

Mit dem WanderExpress ins Osterzgebirge

Der WanderExpress RE19 der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) rollt auf direktem Wege ins Osterzgebirge. So will die MRB die Platzkapazitäten in der Müglitztalbahn erhöhen. Das gesamte Pfingstwochenende über fährt der WanderExpress um 10.05 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof ab und erreicht Altenberg kurz nach 11 Uhr. Die Rückfahrt ist um 17.18 Uhr festgelegt.

Weitere Informationen zu Fahrplan und Tarif als auch aktuell geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind online abrufbar oder zu erfragen an der VVO-Infohotline unter 0351/8526555.

Von Sabrina Lösch