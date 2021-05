Annaberg-Buchholz

Neue Mode aus gebrauchten Materialen produzieren – so funktioniert Upcycling. Nach diesem Prinzip kreiert das Junior-Unternehmen Upbag seine Taschen. Die Schülerfirma aus Annaberg-Buchholz gewann damit den Titel beim digitalen Junior Landeswettbewerb 2021.

„Wir können es selbst noch gar nicht richtig fassen und sind happy, dass wir überzeugen konnten! Die Schülerfirma ist für uns alle eine einmalige Erfahrung“, sagte die Vorstandsvorsitzende Marielle Germann live in der digitalen Preisverleihung. Der Sieg qualifiziert die Jugendlichen für die Teilnahme beim Bundeswettbewerb am 15. Juni 2021.

Nachhaltig vom Landes- zum Bundestitel?

„Wir stellen aus alten, vermeintlich unbrauchbaren Materialien neue einzigartige Taschen her“, sagt Marielle Germann, Vorstandsvorsitzende des Junior-Unternehemens. Alte Jeansstoffe verarbeitet Upbag zu Bauchtaschen, Federmäppchen, Jeansbeutel und Kosmetiktaschen – alles handgemacht. Nach dem Motto „do it for nature“ werden ausschließlich Restprodukte, die andernfalls im Müll landen würden, verwendet.

„Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen, deshalb betreiben wir Upcycling“, sagt Marielle Germann. Gegründet wurde Upbag im Rahmen des Junior Projektjahres zu Beginn des Schuljahres 2020/21. Das Team besteht aus zwölf Schülern der elften Jahrgangsstufe des Landkreisgymnasiums Sankt Annen aus Annaberg-Buchholz.

Produkte der Schülerfirma Upbag aus Annaberg-Buchholz sind auch online erhältlich. Quelle: Upbag

„Unsere Vielfältigkeit und Angepasstheit an unsere Kunden wollen wir nicht nur bei der Produktion von Taschen zeigen“, so die Vorstandsvorsitzende. Darum bedruckt Upbag auch individuell T-Shirts. „Dabei beachten wir, dass alle Textilien ein angenehmes Tragegefühl vermitteln.“ Jedes Kleidungsstück besteht zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle. Die Produkte vertreibt die Schülerfirma aus Annaberg-Buchholz vorrangig in der Schule. Inzwischen gibt es aber auch einen Onlineshop auf der Homepage von Upbag.

Stimmiges Gesamtkonzept überzeugte die Jury

Die Jury bewertete die teilnehmenden Junior-Unternehmen nach vier ausschlaggebenden Kriterien: Geschäftsidee und -bericht, Jury-Interview und Videopräsentation. Im Fokus der Jury stand auch der Entwicklungsprozess der Jugendlichen, ihr Umgang mit Herausforderungen im Team und die Fähigkeit, potenzielle Kunden und Investoren zu begeistern. Das Schülerunternehmen aus Annaberg-Buchholz überzeugte mit dem stimmigsten Gesamtkonzept.

Auf dem zweiten Platz landete BSZ ~Brightly-Shiny-Zany vom Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Meißen-Radebeul. Das Schülerunternehmen stellt Kerzen in Schalen aus Gips und altem Stoff her.

Die bundesweiten Junior Programme bieten Schülern die Chance, ihr eigenes Start-up zu gründen. Das dient nicht nur zur Berufsorientierung, sondern soll Jugendlichen auch die Grundprinzipien eines Unternehmens spielerisch näher bringen. Das Projektjahr gipfelt in einem Landeswettbewerb, wo Schüler ihre Firmen präsentieren können.

