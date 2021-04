Unerlaubte Chemikalien: Weinbaubetrieb aus dem Raum Meißen muss zahlen

Niederau

Wegen des gesetzeswidrigen Einsatzes eines Pflanzenschutzmittels muss ein Weinbaubetrieb aus der Region Meißen 80 Euro zahlen. Ein entsprechender Bußgeldbescheid sei dem Anwender zugestellt worden, teilte eine Sprecherin des zuständigen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) auf Anfrage mit.

Gründe für das vergleichsweise geringe Bußgeld

Die Weinbauern hätten eine Junganlage im dritten Standjahr mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, obwohl dies erst ab dem vierten Jahr erlaubt sei, hieß es.

Aufgefallen war das im vorigen Jahr alles nur deshalb, weil sich zwei DNN-Leser unabhängig voneinander an die Öffentlichkeit gewandt hatten. Ihnen war aufgefallen, dass „Unkraut“ in der Rebanlage zwischen Meißen und Gröbern offenbar nicht mechanisch gehackt, sondern abgespritzt worden war.

Das LfULG hat nach Vorlage eines Fotos daraufhin den Betrieb ausfindig gemacht und den Vorwurf untersucht, dabei den Verstoß gegen das Pflanzenschutzgesetz festgestellt und als Ordnungswidrigkeit gewertet.

Kriterien für die – vergleichsweise geringe – Bußgeldhöhe seien gewesen, dass das angewandte Pflanzenschutzmittel in der Kultur Weinrebe zugelassen sei, jedoch eben erst ab dem vierten Standjahr. Das Bußgeld liege zudem über den Kosten des eingesetzten Herbizids, hieß es.

Was passierte in Jahr eins und zwei?

Auf Nachfrage gab das LfULG an: „Kontrolliert wurde der angezeigte Sachverhalt, das heißt die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Jahr 2020.“ Damit signalisiert die Behörde zugleich, dass sie sich für die Behandlung der Junganlage in den ersten zwei Standjahren offenbar nicht näher interessiert hat. Dabei müssten rein rechtlich auch Pflanzenschutzmaßnahmen aus Vorjahren dokumentiert sein und wären somit für die Kontrolleure einsehbar gewesen, wenn denn auch schon damals chemischer Pflanzenschutz zum Einsatz gekommen sein sollte.

Nach DNN-Informationen handelt es sich wiederum um einen Weinbaubetrieb, der bereits im sogenannten Weinskandal in der Lesesaison 2015 aufgefallen war. Das Landesamt wollte auf Anfrage den Betrieb nicht bestätigen und verwies – wie in der Vergangenheit schon – erneut auf den Datenschutz.

Warum Pflanzenschutzmittel erst ab einem bestimmten Alter der Jungreben erlaubt sind, erklärte die Behörde wie folgt: „Die Zulassungsbestimmung, das Herbizid nicht vor dem vierten Standjahr anzuwenden, dient unter anderem dem Schutz der Rebstöcke.“ Oberflächliche Wurzeln von jungen Reben könnten in den ersten Standjahren durch Herbizide geschädigt werden und zu Blattaufhellungen führen, hieß es. „Der Schaden kann daher in jungen Standjahren größer sein als der Nutzen.“ Weinbauern, die sich nicht an das Pflanzenschutzgesetz halten und unsachgemäß ihre Junganlagen zu früh spritzen, schaden möglicherweise also selbst ihren Rebstöcken. Das Landesumweltamt hat wiederholt erklärt, man kontrolliere Betriebe regelmäßig, die schon einmal auffällig waren.

Von Lars Müller