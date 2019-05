Freital

Wegen Bauarbeiten im Rathaus Deuben kommt es derzeit zu Einschränkungen während des Dienstbetriebes. Deshalb kann es zu Änderungen der Telefon- und Faxnummern kommen. Außerdem sind die Mitarbeiter an den Umzugstagen nicht erreichbar. Die neuen Nummern werden nach den Umzügen bekanntgegeben. Am Donnerstag ziehen die Mitarbeiter der Abteilung Soziales zurück in ihre Büros im Erdgeschoss, am Freitag folgen die Mitarbeiter der Wohngeldstelle. Am 13. Mai zieht die Abteilung Datenverarbeitung zurück in die fertiggestellten Räume in der dritten Etage des Rathauses.

Von DNN