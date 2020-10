Freital/Sächsische Schweiz

Im Oktober stehen viele Veranstaltungen in der Region auf der Tagesordnung. Am Wochenende wird im Dresdner Umland so einiges geboten – vom Anfang der Drachensaison bis zum Herbst-Spectaculum auf Schloss Burgk in Freital. Passend dazu ist ruhiges Herbstwetter gemeldet. Es bleibt heiter bis wolkig bei warmen Temperaturen. Die DNN geben einen Überblick, was sich am Wochenende abspielt.

Sonnabend:

9 bis 15 Uhr: Abfischen aus dem Dorfteich in Reinhardtsgrimma. Die Fischzucht von Jürgen Weidig, Grimmsche Hauptstraße 60, bietet einen direkten Verkauf von Lachs-Forellen und Stören, solange der Vorrat reicht. Der Eintritt ist frei.

Anzeige

10 bis 18 Uhr: Herbstfahrtage im Feldbahnmuseum in der Lohmener Herrenleite. Zum Saisonabschluss gibt es eine Feldbahnschau mit mehr als 50 historischen Loks. Eintritt vier, Kinder ein und Familien acht Euro.

10 bis 19 Uhr: Mittelalterliches Herbst-Spectaculum auf Schloss Burgk in Freital. Gäste erwartet ein historisches Markttreiben und einige Krämerstände sowie Musik und Unterhaltung. Eintritt sieben, ermäßigt vier Euro. Kinder bis Vorschulalter frei.

Auf Schloss Burgk in Freital geht es am Wochenende mittelalterlich zu. Quelle: Daniel Förster

Ab 15 Uhr: 26. Drachenfest auf dem Adamsberg in Sebnitz-Altendorf. Spaß bieten Drachensteigen sowie ein Spielmobil mit Fahrzeugparcours und Kinderschminken. Gegen 19 Uhr beendet ein Lampion- und Fackelumzug für Kinder das Spektakel. Drachen sind selbst mitzubringen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag:

10 bis 18 Uhr: Herbstfahrtage im Feldbahnmuseum in der Lohmener Herrenleite. Zum Saisonabschluss gibt es eine Feldbahnschau mit mehr als 50 Loks. Eintritt vier, Kinder ein und Familien acht Euro.

Historische Feldbahnzüge gehen in Lohmen auf die Reise. Quelle: Daniel Förster

10 bis 19 Uhr: Mittelalterliches Herbst-Spectaculum auf Schloss Burgk in Freital. Historisches Markttreiben, Krämerstände sowie Musik und Unterhaltung. Eintritt sieben, ermäßigt vier Euro. Kinder bis Vorschulalter frei.

Ab 14 Uhr: Drachensteigen in Struppen-Naundorf auf der Wiese am Ortseingang nahe dem Buswendeplatz. Zu dem Ereignis werden auch Modellflieger und Fesselflieger mit großen Lenkdrachen erwartet. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Der Eintritt ist frei.

Von Annafried Schmidt