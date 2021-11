Radebeul

Über Jahrzehnte hinweg wuchs die Zahl der Einwohner von Radebeul kontinuierlich an. Das hat sicherlich viele Gründe: Prachtvolle Villenbauten, herrliche Landschaften, ausgezeichnete Weine und zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in die Natur sind nur einige von vielen Merkmalen, die Radebeul zu einer lebenswerten Stadt machen. Lange Zeit zeigte sich das auch an den Zahlen des Einwohnermeldeamtes: Waren es im Jahr 2000 noch rund 32.350 Einwohner, stieg die Zahl bis 2018 auf knapp über 34.000 an. Seither sinkt die Bevölkerungszahl allerdings wieder. Doch warum genau ziehen die Menschen nach Radebeul?

Stadt Radebeul führt Umfrage unter Zugezogenen durch

Das wollte die Stadtverwaltung herausfinden. Im Juni 2021 hat man Fragebögen per Post an Einwohner versendet, die im Jahr 2018 nach Radebeul gezogen sind. Sie wurden gefragt, warum sie sich für die Lößnitzstadt entschieden haben, welche Kriterien beim Umzug ausschlaggebend waren und welche Verbesserungsmöglichkeiten sie sehen.

Und warum ausgerechnet Zugezogene aus dem Jahr 2018? „Wir haben mit Absicht eine gewisse Zeit ins Land gehen lassen, damit die Zugezogenen erst einmal ankommen können“, begründet Stadt-Sprecherin Ute Leder die Auswahl der Befragten. „Da scheint uns ein Zeitraum von drei Jahren angemessen, damit man die neue Situation überhaupt einschätzen kann.“

Von 652 Befragten haben 160 Personen geantwortet, davon waren 46 Prozent männlich und 54 Prozent weiblich. Damit waren Frauen auskunftsfreudiger als Männer. Die Stadtverwaltung hat überwiegend Personen über 18 Jahre sowie Menschen im erwerbsfähigen Alter befragt. Mehr als die Hälfte all jener, die die Umfrage beantwortet haben, gehören der Altersgruppe 18 bis 39 an.

Die meisten Befragten wohnen zum ersten Mal in Radebeul

Der Großteil der befragten Zugezogenen wohnt zum ersten Mal in Radebeul. Nur sieben Prozent gaben an, in ihre Heimatstadt zurückgekehrt zu sein. Jene Menschen haben meist schon das Rentenalter erreicht. Ein weiterer interessanter Aspekt der Umfrage: Die meisten Zugezogenen sind in Sachsen geboren, gefolgt von Sachsen-Anhalt, Brandenburg und anschließend Bayern. Nur vier Prozent stammen aus anderen europäischen Ländern. Das entspricht rund sechs von 160 Personen.

Weniger überraschend fallen hingegen die Angaben zum Arbeitsort aus. 35 von 160 Menschen gaben an, ihren Beruf in Radebeul auszuüben. 94 Befragte arbeiten in einem anderen Ort. Der überwiegende Teil jener, die ihren Arbeitsort in Radebeul haben, sind weiblich.

Nähe zu Dresden ausschlaggebend

Die Stadtverwaltung hat Zugezogene auch gefragt, welche Erwartungen sie an die Lößnitzstadt bei ihrem Umzug hatten. Häufig genannt wurden ruhiges Wohnen in ländlicher Idylle, Naturnähe und schönes Umfeld mit guter Infrastruktur. Auch die Nähe zur Landeshauptstadt war für 25 Prozent der Befragten ausschlaggebend, gefolgt vom guten Arbeitsmarkt (17 Prozent) und die ÖPNV-Verbindungen (16 Prozent). „In Bezug auf die Einschätzung des Arbeitsmarktes ist davon auszugehen dass die Befragten nicht zwischen Radebeul und Dresden unterschieden haben“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Aus der Umfrage geht außerdem hervor, dass die Zugezogenen Radebeul als eher kinder- und familienfreundlich empfinden. Jeweils über 60 Prozent stimmten den Aussagen voll oder eher zu. Diese Meinung vertreten überwiegend Befragte zwischen 18 und 39 Jahren. „Die meisten Befragten sahen ihre Erwartungen erfüllt“, sagt die Stadtverwaltung.

Angebote für Jugend bemängelt

Das trifft aber nicht auf alle Bereiche zu. Beispielsweise sind rund 37 Personen von der hohen Verkehrsbelastung in der Lößnitzstadt enttäuscht. Bemängelt haben die Befragten außerdem die Jugendfreundlichkeit. Die wurde nur durchschnittlich bewertet. Laut Stadtverwaltung wünschen sich die Menschen mehr Angebote für Jugendliche in Radebeul. Dazu kamen auch einige Vorschläge: etwa ein Wasserspielplatz, ein Skate-Park, eine Sprayer-Wand und Treffpunkte für Jugendliche. Unter Senioren wiederum wurde die unzureichende Barrierefreiheit im öffentlichen Raum bemängelt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daneben haben die Befragten auch häufig die Sauberkeit in der Stadt, Gehwege, Straßen und Dauer von Straßenbauarbeiten kritisiert. Viele sind zudem unzufrieden mit dem Angebot an Radwegen in der Lößnitzstadt. Die Umfrage macht besonders den Wunsch nach mehr Sicherheit für Fußgänger im Verkehr deutlich. So wünschen sich die Befragten längere Grünphasen an Fußgängerampeln und den Ausbau autofreier Zonen und beklagen gleichzeitig zu wenig Kontrollen vom Ordnungsamt sowie unzureichend gesicherte Schulwege.

Ein Ergebnis, das für die Stadtverwaltung unerwartet kam: „Städtische Angebote werden überraschend wenig genutzt beziehungsweise sind sie oft auch unbekannt unter Zugezogenen.“ Das Angebot der Juco Soziale Arbeit gemeinnützige GmbH – dazu zählen etwa das Weiße Haus in West und das Radebeuler Stadtkind in Ost bildet hier das Schlusslicht. Auch die Stadtgalerie ist unter Zugezogenen unbekannt. 30 Prozent gaben an, sie nicht zu kennen.

Von Sabrina Lösch