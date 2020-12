Umbau im Dom Museum Meißen: Luther geht in den Keller

Meißen

Im Dommuseum wird gebaut. Nachdem 2018 zwei Räume im Kellergeschoss überarbeitet wurden, folgt nun der nächste Bauabschnitt: Zwei weitere Räume werden neugestaltet. Zum einen soll die Große Sakristei nicht mehr, wie bisher, die Kirche nach der Reformation darstellen, sondern das geistliche Leben am Meißner Dom über die Jahrhunderte hinweg erzählen - bis hinein in die Gegenwart.

Bald neu: NS-Zeit und DDR

Dazu werden neue Exponate ausgestellt. Diese eignen sich hervorragend, um das vorreformatorische Verständnis der Heiligen Messe zu erklären, teilte der Dom mit. Von der Großen Sakristei ziehen die beiden vom älteren Lucas Cranach gefertigten Exponate „ Martin Luther“ und „ Philipp Melanchthon“ in die Kapitelstube um. Dieser Raum soll nach der Neugestaltung von der Reformationsgeschichte am Meißner Dom erzählen. Sie beginnt im 16. Jahrhundert und werde bis zur Gegenwart weitergeführt: So soll bald auch über den Meißner Dom in der NS-Zeit und während der DDR berichtet werden, heißt es im Fördervorhaben des Dombau-Vereins Meißen.

Für den Umbau legte Restaurator Peter Vohland selbst Hand an und brachte einige wertvolle Bildtafeln in seine Werkstatt, die sich im Keller unterhalb der Großen Sakristei befindet.

Für den Umbau und die Neugestaltung hat der Dombau-Verein Meißen Spendengelder in Höhe von 88.000 Euro gesammelt. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, die Sparkasse Meißen, die Landesstelle für Museumswesen der staatlichen Kunstsammlung Dresden sowie der „Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge“ und die Stadt Meißen haben den Umbau mit Fördermitteln unterstützt.

Auch wenn die Museumsräume in Kürze fertig sind: Ein Besuch ist vorerst nicht möglich. Nach den Regeln zum Infektionsschutz müssen Museen weiterhin geschlossen bleiben. Offen bleibt aber weiterhin der Dom, täglich von 10 bis 16 Uhr. Am Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 15 Uhr finden Adventsandachten mit Orgelmusik statt. Gottesdienste für die Weihnachtsfeiertage sind geplant, aber teilweise stark begrenzt oder bereits ausgebucht. Wer nicht auf den Gottesdienst im Dom verzichten möchte, sollte zeitnah reservieren: Per E-Mail an info@dom-zu-meissen.de oder mit dem Reservierungsformular auf der Internetseite des Doms.

Von Sören Hinze