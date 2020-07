Uhrenmuseum Glashütte bekommt neuen Leiter

Glashütte

Ab September wird Ulf Molzahn die Museumsleitung des Deutschen Uhrenmuseums in Glashütte übernehmen. Seine Einarbeitung beim langjährigen Leiter Reinhard Reichel begann bereits am Mittwoch. Reichel übernahm das Museum 1992 und wird sich dieses Jahr in den Ruhestand verabschieden, teilt das Museum mit.

Ulf Molzahn ist promovierter Historiker und Doktor der Philosophie. Nach verschiedenen beruflichen Stationen übernahm er 2008 die Leitung des Historisch-Technischen Museums und des Stadtarchivs der Stadt Sömmerda. Ähnlich wie in Glashütte wurden in Sömmerda bis Mitte des 20. Jahrhunderts mechanische Rechenmaschinen hergestellt. Der künftige Leiter Ulf Molzahn ist 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

