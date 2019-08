Schmilka

Wird die nächtliche Waldsperrung in der Sächsischen Schweiz überhaupt kontrolliert? Diese Frage stellt sich ein Bewohner Schmilkas. Seit reichlich einer Woche gilt in der Sächsischen Schweiz wieder ein Betretungsverbot in der Nacht. Ab 21 Uhr bis 6 Uhr morgens ist der Aufenthalt im Wald wegen der hohen Waldbrandgefahr nicht erlaubt. Und dennoch machen sich immer wieder Boofer, also Freiluftübernachter bei Sonnenuntergang auf in den Forst.

Hinweisschilder und Internetinformationen

Es ist 21.30 Uhr und schon ziemlich dunkel. Sechs junge Leute gehen die Winterbergstraße nach oben. Der Schmilkaer fragt sie, ob sie eine Stirnlampe dabei haben, und verweist sie auf ein Schild. An die Nationalparkinfotafel ist ein unauffälliger Zettel angebracht, der von den nicht informierten Besuchern nicht beachtet worden wäre, zumal im Dunkeln. Er informiert über das vom Landratsamt Pirna erlassene nächtliche Betretungsverbot.

Die sechs jungen Wanderer waren nicht die einzigen, die der Schmilkaer in der jüngsten Zeit abends auf den Weg in den Wald beobachtet hat. „Jedenfalls ist von einer Überwachung, Kontrolle und Besucherinformation durch Nationalparkleute in Schmilka nichts zu merken“, kritisiert er.

Zuständig für den Erlass der Allgemeinverfügung ist das Landratsamt in Pirna. „Publiziert wurde diese über Pressemitteilung, Facebook und BIWAPP (Bürgerinformations- und Warn-APP). Die Weiterverbreitung erfolgte auch über die Facebookseite des Tourismusverbandes sowie in zwei Sprachen auf der Homepage der Nationalparkverwaltung“, teilt Behördensprecherin Karin Kerber auf DNN-Anfrage mit. Seit Anfang der Woche werde auch auf den S-Bahn-Monitoren auf das nächtliche Betretungsverbot hingewiesen. Vor Ort an den Waldzugängen sind Hinweisschilder angebracht.

Es ist dir dritte Waldsperrung 2019

Die Kontrolle der Einhaltung des Übernachtungsverbots im Wald erfolgt durch die Nationalparkwacht sowie die Polizei. „Alle wichtigen Zugänge zu kontrollieren, ist leider personell nicht machbar, deshalb kann nicht jeder Verstoß entsprechend geahndet werden“, teilt Kerber mit.

Da Boofer wiederholt Waldbrände verursacht haben, ließ das Landratsamt bereits ab Mitte Juli vergangenen Jahres für mehrere Wochen die Wälder in der Sächsischen Schweiz nachts sperren. Bei Verstoß droht eine Geldbuße. „Im Jahr 2018 wurden 18 Ordnungswidrigkeiten gegen die Allgemeinverfügung zur Sperrung des Waldes zur Anzeige gebracht. Diese wurden in der Regel mit 90 Euro Bußgeld belegt“, teilt Kerber mit. Zudem wurden bei einem nächtlichen Einsatz zusätzlich zwölf Personen nachts festgestellt und des Waldes verwiesen, ohne dass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde.

In diesem Jahr gab es bereits drei nächtliche Waldsperrungen. Die erste war vom 25. bis 29. April, die zweite vom 28. Juni bis 12. Juli und die aktuelle gilt seit 25. Juli. Bei Kontrollen der Nationalparkwacht gab es in diesem Jahr mit rund 50 Besuchern gute Gespräche, in deren Ergebnis sie den Wald verlassen haben. „Bei zwei uneinsichtigen Besuchern wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, berichtet Kerber. Mit einem Bußgeld muss auch jener Boofer rechnen, der sich mitten in den Wald einen Pizzaboten bestellt hatte.

Von Silvio Kuhnert