Über den Dächern Radebeuls: Der Beruf des Schornsteinfegers im Wandel

Radebeul

Eine graue Wolkendecke hängt an diesem kalten Tag über Radebeul. Während am Bismarckturm einige tapfere Wanderer versuchen, den Blick über die Stadt zu genießen, steht am Fuße des Weinbergs ein Mann ganz in Schwarz mit Zylinder auf dem Kopf auf dem Dach eines Hauses. Lediglich ein paar goldene Knöpfe und eine goldene Gürtelschnalle leuchten. Über seiner Schulter hängt ein meterlanges Seil mit einem schwer anmutenden Stahlkonstrukt an einem Ende.

Der Mann in Schwarz ist Schornsteinfegermeister Ulf-Henner Schubert, das Stahlkonstrukt über seiner Schulter ein Kaminbesen. Er steigt die letzten Stufen der Schornsteinleiter hinauf, blickt noch einmal durch seine – natürlich schwarze – Hornbrille in die Ferne und lässt dann den Kaminbesen in die Tiefe sausen.

Die klassische Kehrarbeit wird immer seltener

Das Werkzeug und die außergewöhnliche Kleidung sind einige der wenigen Konstanten in seiner langen Zeit als Schornsteinfeger. 1985 hat Schubert mit der Lehre begonnen, acht Jahre später übernahm er einen von drei Kehrbezirken in Radebeul. Seitdem hat sich viel verändert.

Schuberts Kaminbesen haben in den vergangenen Jahren schon so einige Schornsteine von innen gesehen. Quelle: Anja Schneider

Die traditionelle Kehrarbeit wie an diesem Tag macht der 53-Jährige mittlerweile nur noch sechs Wochen im Jahr. Vor der Wende, als in den Häusern statt Gas- und Ölheizungen hauptsächlich Kohleöfen standen, war das Reinigen der Kaminschächte sein Tagewerk.

„Da hat man einen Tag vorher mit Kreide den Termin angeschrieben und dann gab es 85 Pfennig für einmal Schornsteinkehren“. Wegen der günstigen Preise konnte Schubert damals auch ab und an mit Schenkarbeit sein Geld verdienen. Nach dem Motto: „Wir bezahlen deine Kehrgebühr und dafür lässt du das Kehren sein“. Macht ja auch eine Menge Dreck.

Nach dem Fegen müssen Ruß und Asche aus dem Schornstein entsorgt werden. Quelle: Anja Schneider

Das würde heute nicht mehr funktionieren, meint Schubert und das sei wohl auch besser so. Schließlich stellt ein verrußter Schornstein ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko dar. Allgemein war früher alles ein bisschen gelassener, findet Schubert: „Wenn man da mal ein bisschen Dreck in die Wohnung gebracht hat, war das nicht so schlimm. Heutzutage darf man in manchen Häusern nicht mal atmen.“ Trotzdem wünscht er sich die alten Zeiten nicht zurück.

Und die wird er auch nicht mehr zurückbekommen – im Gegenteil: Der Beruf des Schornsteinfegers hängt an der Verbrennung. Durch den Kohleausstieg und immer modernere Heizungen fallen viele klassische Aufgaben weg. Die Kaminkehrer werden immer mehr zu Energieberatern. Sie optimieren Heizungseinstellungen, prüfen Abgaswerte und beraten die Eigentümer bei Neubau oder Renovierung in Sachen Umweltschutz und Energiesparen.

Der Zylinder als Türöffner

Somit verliert auch die klassische Arbeitskleidung immer mehr den ursprünglichen Nutzen. Wobei der Zylinder auch heute noch einige Vorteile bieten kann, wie Schubert verrät: „Man stößt sich den Kopf nicht so schnell und er dient als Sonnenblende. Außerdem ist der Zylinder ein Türöffner. So wissen die Leute gleich, wer vor ihnen steht“.

Dann passiert es nicht selten, dass ebendiese Leute Schubert kurzerhand am Ärmel ziehen oder einen der goldenen Knöpfe an seiner Kluft berühren. Weil Schornsteinfeger durch das Reinigen der Kaminschächte Brände verhindern, gelten sie seit jeher als Glücksbringer. Das nervt den 53-Jährigen aber auch nach all den Jahren nicht. „Es ist ja eine positive Wahrnehmung, von daher freue ich mich eher, wenn so etwas passiert.“ Trotzdem ist der 53-Jährige nicht immer ein gern gesehener Gast.

Wenn laut Feinstaubverordnung etwa ein Ofen außer Betrieb gesetzt werden muss, dann kann es schon mal sein, dass Schubert den Frust der Bewohner abbekommt: „Oft sagen die Leute dann zu mir, dass ich doch erstmal bei der Lößnitzgrundbahn messen sollte und wie viel Schadstoffe die wohl produzieren würde, bevor ich hier mit ihrem kleinen Ofen anfange“.

Aber das nimmt sich der 53-Jährige nicht zu Herzen. Negative Seiten hat schließlich jeder Job. Trotzdem ist Schornsteinfeger für Schubert ein Traumberuf

Von Benjamin Wätzold