Tunnelbau in Niederau: Viele Fragen an die DB

Niederau

Die Deutsche Bahn hat am Dienstagabend online alle Interessierten über ihre Tunnelbaupläne bei Niederau informiert. Derzeit laufen noch die Vorplanungen. Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger haben sich laut Bahn die Präsentation angeschaut. Fragen gab es viele: So interessierten sich örtliche Feuerwehren bereits für Tunnelrettungen, Anwohner sorgten sich um sinkende Grundwasserstände und Umweltschützer um gefährdete Tierarten sowie um eine Orchideenwiese.

Kosten im dreistelligen Millionenbereich

Die Bahn muss für ihr Vorhaben auch Grund erwerben, was Bauern in der Region beunruhigt. Ein Landwirt wollte wissen, wie er künftig zu seinen Feldern kommt. Schließlich stellte sich die Frage, wieso in diesem Jahr zwischen Gröbern und Gohlis eine Straßenbrücke der Staatsstraße 177 ausgerechnet über der Bahnstrecke erneuert wird, deren Gleise dort in gut zehn Jahren unter die Erde sollen.

Bahnfans bedauerten, dass nach einem Tunnelbau keine historischen Dampfzüge mit Reisezugwagen ohne Druckertüchtigung und Notbremsüberbrückung mehr über die landschaftliche reizvolle Strecke fahren dürfen. Andere kritisierten die hohen Baukosten, die einem Fahrzeitgewinn von nur wenigen Minutengegenüber stünden. Die Bahnplaner gaben die Kosten recht vage mit einem dreistelligen Millionenbetrag an, der in der jetzigen Vorplanung noch nicht konkretisiert werden könne. Die Bahn versprach, alle Fragen zu beantworten und die Bürger in die weiteren Planungen einzubeziehen.

Die kurvenreiche Strecke Dresden – Berlin soll zwischen Niederau und Kottewitz begradigt werden. Dazu ist ein etwa zwei Kilometer langer Tunnel aus zwei Röhren unter dem Kockelsberg – der Name des Hügels ist selbst vielen Einheimischen bisher kein Begriff gewesen – geplant. So wollen es zumindest die Projektplaner der Bahn. Über diesen Streckenabschnitt fahren alle Züge zwischen Dresden und Berlin sowie die Fernreisezüge und Güterzüge zwischen Dresden und Leipzig, die seit zehn Jahren bei Böhla auf eine Neubaukurve abbiegen und zur alten Leipziger Strecke nach Weißig fahren. Sie entlasten seither den Regionalbahnknoten Coswig. Der gesamte Regionalverkehr wird über Coswig abgewickelt. Zwischen Radebeul-Naundorf und Großenhain Cottbusser Bahnhof gibt es auf der Berliner Strecke keinen Haltepunkt mehr.

Aus dem Rathaus in Niederau hieß es, man habe sich in mehr als 100 Jahren an die beiden Bahnstrecken nach Leipzig und Berlin gewöhnt, die beinahe parallel in Hörweite durch den Ort verlaufen. Bislang habe man als Kommune noch keine Stellungnahme zu konkreten Planungen einer Begradigung abgeben müssen. Wichtig ist laut Bürgermeister Steffen Sang, dass die Naherholungsgebiete am Waldbad Oberau und am Gellertberg für alle Fahrzeuge erreichbar bleiben. Die dortige Forststraße, die an einem beschrankten Bahnübergang die alte Berliner Eisenbahntrasse quert, diene auch als Umleitungsstrecke für Linienbusse. In einer ersten Version wollte die Bahn dort nur einen Geh- und Radweg erhalten, inzwischen wurde nachgebessert. Ferner muss mindestens ein Haus der Gleistrasse zum Tunnel weichen. Die Bahn sei bereits in Gesprächen mit Grundstücksbesitzern, hieß es.

Baustart noch in diesem Jahrzehnt

Die nahe Deponie Gröbern wird nach jetzigen Planungen von dem Tunnelbau nicht berührt. Der Tunnel würde östlich des Deponiekörpers verlaufen, die Bestandsstrecke jetzt noch westlich davon. Der Tunnel soll in Richtung Berlin westlich der Grenzstraße in Niederau beginnen und etwa 550 Meter südlich der Ortschaft Großdobritz enden. Tunnel kennt man in der Region übrigens: Bis 1934 gab es an der Leipziger Strecke den Tunnel Oberau. Dieser wurde jedoch durch Witterungen stark beschädigt. Ein Denkmal erinnert heute am dortigen Einschnitt an das Bauwerk, das als erster Eisenbahntunnel auf dem europäischen Festland galt.

Mit den Vorplanungen für den neuen Tunnel an der Berliner Strecke will die Deutsche Bahn bis Jahresende fertig werden. Der weitere Zeitplan sei abhängig von der Finanzierung und Vergabe der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, sagt eine Konzernsprecherin. „Im günstigsten Fall ist ein Baubeginn zum Ende des laufenden Jahrzehnts möglich.“ Bereits Ende 2028 sollen Fernreisezüge – ohne den geplanten Tunnel – in einer Stunde und 20 Minuten die Strecke zwischen Berlin und Dresden schaffen. Hierzu muss zwischen Berlin-Südkreuz und Blankenfelde die sogenannten Dresdner Bahn wieder in Betrieb gehen.

Laut Planern könnte der fertige Tunnel die Fahrzeiten später um weitere drei Minuten verkürzen. Die Bahnvertreter betonten am Dienstag, die Streckenbegradigung sei im Bundesverkehrswegeplan gesetzlich verankert. Deshalb könnten die Gelder hierfür auch nicht für eine Sanierung, etwa der nahen Regionalstrecke Meißen – Döbeln, verwendet werden. Man verstehe sich als Deutsche Bahn als Dienstleister, nicht als Initiator des Vorhabens.

Von Lars Müller